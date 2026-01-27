Sevilla encara siete días pasados por agua: estas son los días y horas en las que más lloverá, según la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa la alerta para este miércoles en Andalucía: se prevén cielos muy nubosos, precipitaciones localmente fuertes y persistentes y viento con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas, con aviso naranja en la provincia de Almería y aviso amarillo en las restantes.

Las lluvias serán moderadas generalizadas, se extenderán de oeste a este y serán localmente fuertes y persistentes, más intensas en las sierras Béticas y el litoral mediterráneo oriental.

Descenso de mínimas y cambios en el litoral almeriense

Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, con máximas con pocos cambios, salvo en el litoral almeriense, donde los descensos pueden ser localmente notables.

Se prevén heladas débiles en las sierras orientales y vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes en amplias zonas.

La predicción para Sevilla para los próximos siete días dibuja un episodio muy húmedo, con lluvia muy probable o prácticamente generalizada entre martes y jueves, un respiro relativo el viernes y nuevo repunte del riesgo durante el fin de semana y el arranque de la próxima.

Días y franjas horarias con lluvia

Martes 27/01

06:00–12:00: 100% (cubierto con lluvia)

(cubierto con lluvia) 12:00–18:00: 100% (nuboso con lluvia)

(nuboso con lluvia) 18:00–24:00: 60% (nuboso con lluvia)

Miércoles 28/01

00:00–06:00: 100% (cubierto con lluvia)

(cubierto con lluvia) 06:00–12:00: 100% (muy nuboso con lluvia)

(muy nuboso con lluvia) 12:00–18:00: 45% (muy nuboso, con menor riesgo)

(muy nuboso, con menor riesgo) 18:00–24:00: 100% (vuelve con fuerza: cubierto con lluvia)

Jueves 29/01

Todo el día: 100% (cubierto con lluvia)

Viernes 30/01

00:00–12:00: 10%

12:00–24:00: 35%

Total día: 45%

Sábado 31/01

Todo el día: 70% (cubierto con lluvia escasa)

Domingo 01/02

Todo el día: 100% (muy nuboso con lluvia)

Lunes 02/02

Todo el día: 100% (muy nuboso con lluvia)

Más de 100 incidencias por la borrasca Joseph en Andalucía

El 112 ha gestionado más de un centenar de incidencias en Andalucía hasta última hora de la tarde de este lunes por la borrasca Joseph, con avisos por desprendimientos, caídas de ramas y árboles y acumulación de nieve que han complicado especialmente la circulación en varias carreteras.

Según una nota de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el grueso de los avisos coordinados se ha debido a caída de piedras, desprendimientos de tierra, rotura de ramas y árboles, así como acumulación de nieve en el viario de la red de carreteras andaluzas.

Carreteras afectadas en Granada

Se han visto afectadas carreteras como la GR-3201 en Quéntar, la GR-3407 a su paso por Íllora, donde también ha habido dificultades en la GR-4403; la GR-3200 a la altura de Pinos Genil, en la A-4154 y la GR-5400 ambas en Algarinejo; la GR-3201 en Dúdar, la A-348 en La Tahá o la A-325 en Pedro Martínez, y arios conductores se han visto sorprendidos por la nieve en la localidad granadina de Monachil, donde la circulación se han visto condicionada durante buena parte de la jornada.

Incidencias en Jaén y Cádiz

El paso de la borrasca también se ha dejado notar en la provincia de Jaén, donde se han visto afectadas por caídas de piedras al viario la A-324 a la altura de Cambil, la A-6050 en Castillo de Locubín o la A-335 en Alcalá la Real; la misma situación se ha vivido también en otras vías de la provincia de Cádiz, como la A-372 en Arcos de la Frontera, la A-2231 en Barbate o la CA-9104 en Zahara.

De forma más puntual, se han recibido y gestionado avisos desde otros puntos como Sevilla capital, donde se ha desprendido parte de un balcón en la calle Evangelista o en Alájar (Huelva) donde se han caído piedras a la HU-8121.

Seis carreteras cerradas (nivel negro), según la DGT

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), un total de seis carreteras permanecen totalmente cerradas al tráfico (nivel negro) por inundación o por hielo y nieve en la calzada.

Por balsas de agua se cuentan tres vías, la CA-5101, entre los kilómetros 2 y 12, entre La Garrapata y Gibalbín, así como la CA-6105, entre los hitos 0 y 5 Los Barrancos y La Ermita de las Montañas, en Cádiz, además de la CO-4207, del kilómetro 4 al 6, entre Jarata y La Zarza.

Por hielo y nieve suman otras tres: la A-395, entre los kilómetros 32 al 39, en Sierra Nevada, la A-4025, entre el 0 y el 7.35, también en Sierra Nevada, y la AL-5405, entre el 24 y el 28, en Benacebada y La Estación.

Con circulación difícil (nivel rojo) figuran la AL-3102 en Velefique, la AL-4404 en Aulago – Portocarrero, y la AL-5407 en Bacares, todas en la provincia de Almería.