Estos son los municipios de Sevilla en los que más ha llovido este martes, según la Aemet

La Sierra Norte lidera las lluvias en Sevilla con casi 50 litros por metro cuadrado

Turistas se protegen de la lluvia con impermeables, durante el paso de la borrasca Joseph.

María José López / Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

Cazalla de la Sierra ha sido el municipio de la provincia de Sevilla donde más ha llovido en las últimas 24 horas, con una precipitación acumulada de 48,2 litros por metro cuadrado, según los datos oficiales facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El episodio de lluvias ha tenido una especial incidencia en la Sierra Norte sevillana, donde también destacan Almadén de la Plata, con 46,2 l/m², y La Puebla de los Infantes, que ha registrado 40,4 l/m², consolidando a esta comarca como la más afectada por el temporal.

En el área metropolitana, las precipitaciones han sido igualmente significativas. Tomares (Zaudín) ha acumulado 30,6 l/m², mientras que la capital ha superado los 28 litros por metro cuadrado, tanto en la estación de Sevilla-Tablada (29,2 l/m²) como en Sevilla Aeropuerto (28,5 l/m²).

Otros municipios que figuran entre los diez más lluviosos de la jornada son Carrión de los Céspedes (26,8 l/m²), Écija (24,3 l/m²), Morón de la Frontera (22,2 l/m²) y Carmona (21,4 l/m²), lo que refleja una distribución bastante homogénea de las precipitaciones en buena parte de la provincia.

Los datos de lluvias están actualizados entre las 00:00 y las 16:00 horas.

