El Supremo tumba el último intento municipal por frenar la expulsión de 44 policías de Sevilla por fraude en las oposiciones de 2012

El pasado mes de octubre, el Ayuntamiento de Sevilla aprobó un último intento para frenar que 44 policías locales que entraron en las oposiciones de 2012 que fueron anuladas por fraude tuvieran que ser expulsados. Así, formalizó un recurso de casación ante el Tribunal Superior para intentar paralizar la orden de ejecución remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sin embargo, esta vía ha quedado completamente enterrada.

El Tribunal Supremo ha emitido una resolución en la que desestima el recurso planteado por el Ayuntamiento de Sevilla sin ni siquiera entrar en el fondo. El motivo del rechazo es que los servicios jurídicos del gobierno de la ciudad lo registraron fuera de plazo. "El escrito de subsanación de la personación, de fecha 25 de junio de 2025, es muy posterior a la diligencia de ordenación por la que se requiere la subsanación, y manifiestamente se encuentra fuera del plazo de 5 días que le otorgó, habiendo sido notificada el día 5 de junio de 2025.

Como ya se ha expuesto, no es posible la rehabilitación de este plazo procesal, de ahí la declaración extemporaneidad", recoge la resolución del Supremo a la que ha tenido acceso este periódico. Además, la resolución del Supremo condena a costas al Ayuntamiento que deberá abonar 300 euros por haber presentado el recurso de casación fuera de plazo.

Oposiciones de 2012 anuladas por fraude

Las oposiciones de la Policía Local del Ayuntamiento de Sevilla de 2012 fueron anuladas por una sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo tras investigar una serie de denuncias por un posible fraude. Sin embargo, los agentes tomaron su plaza y se incorporaron al cuerpo en el que algunos han permanecido durante los últimos casi quince años.

Durante todo este tiempo se han ido sucediendo los recursos y resoluciones judiciales para tratar de frenar la ejecución de la sentencia que supone que estos agentes tengan que dejar su plaza en la Policía Local de Sevilla, lo que además supone una merma de efectivos en un cuerpo con un gran déficit acumulado, y que se repita la prueba.

El último de los intentos para frenar esta ejecución de la sentencia fue este recurso ante el Tribunal Supremo aprobado ya durante el gobierno de José Luis Sanz que finalmente por un problema de plazos se ha quedado paralizado.