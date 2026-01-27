La Universidad de Sevilla impulsa un plan para el Campus Cartuja: unificar imagen y reforzar el transporte público

La Isla de Cartuja tiene un peso muy importante como campus universitario y, sin embargo, hasta ahora, se sigue percibiendo como un enorme espacio sin identidad común para estudiantes, profesiones y personal de administracion de la Universidad de Sevilla. De ahí que uno de los primeros proyectos de la nueva rectora, Carmen Vargas, sea el de unificar su imagen y mejorar la accesibilidad y movilidad.

El plan de la rectora para el Campus Cartuja se presenta como una de las iniciativas más ambiciosas en materia de infraestructuras, con el objetivo primordial de dotar a esta zona de una "identidad propia y cohesión, aprovechando la enorme masa crítica de investigadores y estudiantes que ya se encuentran allí", ha explicado en un encuentro con la prensa, donde también ha abordado la financiación de las universidades públicas por parte de la Junta de Andalucía y la implantación del teletrabajo para el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) es el colectivo de trabajadores de las universidades españolas encargado del apoyo, gestión y administración.

Aunque la Universidad de Sevilla ya tiene una presencia consolidada en la Cartuja con centros como la Facultad de Comunicación y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI), la rectora señala que el campus aún carece de una identidad visual y funcional clara. El proyecto busca "mejorar la señalización, ordenar las calles e incrementar de forma notable las zonas verdes. Un aspecto crítico que el plan aborda es la seguridad y el confort, comprometiéndose a "mejorar la iluminación nocturna en un área que actualmente queda a oscuras al caer el sol", ha subrayado.

Un eje central del plan es el traslado definitivo de la Escuela Politécnica Superior. Como ha explicado la rectora, si bien el edificio principal de laboratorios y despachos ya está inaugurado, el Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps), el compromiso inmediato de la rectora es la "finalización del aulario", que contará con 34 aulas de diversas tipología, la meta es que este edificio esté plenamente operativo para el próximo curso académico, resolviendo así las cuestiones técnicas pendientes con la dirección de obra.

Para fomentar la vida universitaria y la innovación, el plan proyecta también la construcción de un "espacio multifuncional" situado frente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Este edificio no solo estaría destinado a la docencia e investigación, sino que será la sede de las asociaciones de estudiantes y sus proyectos tecnológicos con el objetivo de integrar la ¡actividad académica con la creatividad estudiantil, caso de las asociaciones Arus (el equipo ARUS Andalucía Racing es el primer equipo de Andalucía en la Formula Student, la competición automovilística universitaria más reconocida del mundo) o Vantus (las siglas de Vehículo Aéreo No Tripulado de la Universidad de Sevilla, una organización universitaria con sede en la ETSI, compuesta por un conjunto de estudiantes con el objetivo de participar en competiciones de aeromodelismo internacionales).

En este sentido, Vargas ha reconocido que el campus necesita servicios que faciliten el día a día de la comunidad universitaria: entre las prioridades se encuentra la mejora del transporte público mediante la llegada de más autobuses, la creación de nuevos carriles bici y la dotación de zonas de aparcamiento. Asimismo, se prevé la creación de infraestructuras básicas de las que el campus carece o que deben reforzarse, como comedores, servicios administrativos y áreas deportivas.

Foro Universidad-Ciudad

Para que este plan sea sostenible, la Universidad de Sevilla está trabajando en una "hoja de ruta conjunta con el Ayuntamiento", en palabras de la rectora. Este diálogo se institucionalizará a través de la creación de una Mesa Universidad-Ciudad y la celebración de un foro anual. El objetivo de este foro es coordinar el desarrollo del campus con el tejido local, incluyendo a asociaciones vecinales, ONGs y empresas, "asegurando que la universidad contribuya de manera efectiva al desarrollo territorial de Sevilla", ha explicado Vargas, que ha destacado el "diálogo fluido" que mantiene con el alcalde, José Luis Sanz en muchos temas. Por el momento, el Ayuntamiento no ha recibido propuesta formal de esta iniciativa enmarcada en la nueva etapa desde el Rectorado.

