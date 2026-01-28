Árboles caídos y colapso de tráfico: crónica de una mañana de caos en Triana por la borrasca 'Kristin'

La calle San Jacinto en Triana ha estado cortada en la mañana de este miércoles por la caída de hasta 4 árboles sobre la vía. Desprendimientos tanto en el tramo más próximo a la calle Peñaflor y junto a la Parroquia de San Jacinto antes del cruce con Pagés del Corro, por los efectos de la borrasca 'Kristin' a su paso por la ciudad.

También la calle Esperanza de Triana se ha visto afectada en la circulación a la altura de la Plaza Joaquín Arbide por el desprendimiento de más ramas. De hecho, esta caída a afectado a varios vehículos estacionados en el lugar.

Las autoridades municipales han restablecido ya el tráfico en ambas calles, excepto en el acceso a San Jacinto por la plaza San Martín de Porres, que se prevé que pueda recuperar la normalidad a primera hora de la tarde.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de la mañana causando un caos en la circulación, minutos antes del arranque de la jornada lectiva en los colegios situados en las principales arterias del barrio de Triana.

Un coche aplastado tras caer sobre él un árbol en la calle Esperanza de Triana en Sevilla. / El Correo

Los peatones que transitaban por San Jacinto se mostraron sorprendidos por el fuerte viento y el estruendo causado por el desprendimiento de las ramas del árbol que cayeron sobre un parque infantil y próximo a una parada de Tussam, aunque el suceso se ha saldado por fortuna sin heridos.

Si bien no ha habido presencia de agentes de la Policía Local ni de Bomberos en la calle San Jacinto en los primeros momentos, lo que ha generado sorpresa entre los vecinos. Ante la falta de intervención, el conductor de un autobús de Tussam se ha visto obligado a cortar el tráfico con la mesa de un bar para evitar males mayores.

Los operarios municipales han estado trabajando toda la mañana para retirar las ramas caídas sobre la calzada, así como procediendo a talar aquellas que aún suponían riesgos por su inminente desprendimiento.

Falta de mantenimiento, según los vecinos

Por su parte, los vecinos y comerciantes de la zona apuntan que no es la primera vez que se produce un desprendimiento de estas características. Por fortuna, en esta ocasión se ha saldado sin heridos: "hace unos meses se cayeron un par de ramas de un ficus afectando a dos vecinas", comenta un trabajador del popular bar Blanco Cerrillo de Triana.

Igualmente, el propietario de una zapatería cercana apuntaba a la falta de mantenimiento de los árboles por parte de las autoridades municipales: "No cortan las ramas, está todo mal cuidado, en verano no realizan podas excepto para colocar las luces de Navidad", afirma el propietario de una zapatería cercana.