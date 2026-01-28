La borrasca Kristin afecta a Sevilla y Betis: ambos equipos cancelan la cobertura de sus entrenamientos

Este miércoles, Sevilla se ve afectada por alertas meteorológicas de nivel naranja debido a rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h en la Campiña y la Sierra Sur, mientras que en la Sierra Norte se ha emitido un aviso amarillo por vientos y lluvias. Las alertas, emitidas por Aemet, están previstas para finalizar a las 15:00 horas.

Ante ello, tanto Sevilla Fútbol Club como Real Betis Balompié han comunicado a los medios de comunicación que se cancelan las coberturas previstas de sus entrenamientos.

El plan previsto del Sevilla

La sesión del conjunto de Matías Almeyda tenía prevista comenzar sobre las 10:00 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, y tras la misma al ser miércoles y ser semana larga habría rueda de prensa de jugador intersemanal, que estaba fechada para las 12:30.

El temporal lo ha suspendido todo en un día en el que Neal Maupay, nuevo jugador del Sevilla FC, podría ejercitarse por primera vez con sus compañeros de cara a ir citado a Son Moix para el partido del lunes próximo ante el Real Club Deportivo Mallorca.

"Debido a las inclemencias meteorológicas y la Alerta Naranja que ha sido decretada por los fuertes vientos, con el objetivo de preservar la seguridad de todos, cancelamos cobertura de entrenamiento y rueda de prensa de jugador intersemanal, que se realizará finalmente mañana jueves", comunicó la entidad de Nervión.

El Betis cancela el entrenamiento y mantiene la rueda de prensa de Pellegrini

El Real Betis Balompié tenía este miércoles previsto su entrenamiento previo al último encuentro de la liguilla de Europa League que jugará este jueves en La Cartuja ante el Feyenoord neerlandés. La entidad verdiblanca ha comunicado a la prensa que facilitará recursos de la sesión a la misma vez que mantiene la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, fijada a las 12:30 horas en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.