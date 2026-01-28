La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

La borrasca Kristin ha entrado con fuerza en la península, especialmente en Andalucía. El fuerte temporal de viento, con rachas de hasta 90 km por hora, y lluvia ha provocado el cierre de una veintena de carreteras en diferentes municipios andaluces.

En Sevilla, a las 8.45 horas de la mañana, se produjo un corte de tráfico en la Avenida Marqués de Pickman debido a la caída de un árbol a causa de las intensas rachas de viento que azotan la ciudad. La Policía Local ha activado desvíos en las intersecciones de Gran Plaza y su confluencia con Ronda del Tamarguillo. Además, la calle de San Jacinto se encuentra cortada por cuatro árboles que han caído debido a las rachas de viento, al igual que la Avenida de la Palmera.

A las 10.15 horas de la mañana, los servicios de Emergencias de Sevilla han informado el corte de tráfico total y peatonal en la avenida Alberto Jiménez Becerril por la caída de un árbol.

La SE-20 también se encuentra cortada parcialmente desde este martes por el mal estado de la vía y acumulación de agua. Los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Estos cortes de tráfico han provocado una gran saturación en el tráfico en la entrada a Sevilla.

Entre los pueblos afectados de la provincia está Espartinas. La Policía Local del municipio ha procedido al corte del tráfico rodado del ramal de Villanueva, la carretera A-8075, por la caída de un árbol en la vía que impide la circulación de vehículos.

Carreteras cortadas en Cádiz y Málaga

Una de las provincias más afectadas por el temporal es Cádiz. Según el informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), en las primeras horas de este miércoles, las autoridades activaron el nivel de alerta en 15 carreteras de la provincia gaditana.

La DGT ha informado que las carreteras afectadas por inundaciones en Cádiz incluyen tramos de la A-2101, A-2202, CA-3101 y otras vías de la red secundaria que van desde el km 0 al km 17. Además, el mal estado de los puentes cordobeses en la CO-4205 y CO-4207, así como la MA-8302 en Málaga, también han obligado a interrumpir la circulación. Las intensas lluvias también están afectando las principales vías de la provincia, con acumulaciones de hasta 20 l/m² en una hora en las áreas afectadas por el temporal.

Cortes de tráfico en Sierra Nevada

En cuanto a la nieve, varias carreteras de Sierra Nevada y Granada han sido cerradas debido a las bajas temperaturas y acumulación de nieve. Específicamente, la A-395 en Sierra Nevada y la AL-5405 en Granada se encuentran en nivel negro debido a la acumulación de nieve. Las autoridades han activado el uso obligatorio de cadenas en 27 carreteras de la región, especialmente en zonas de montaña y áreas de acceso a estaciones de esquí.

Por último, se espera que el temporal continúe afectando diversas zonas de Andalucía durante las próximas horas, con rachas de viento que alcanzarán los 90 km/h y la posibilidad de tormentas. Las autoridades de tráfico siguen monitoreando la situación y mantienen el nivel de alerta en las provincias afectadas, recomendando precaución en los desplazamientos y evitando circular por las zonas más críticas.