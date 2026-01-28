Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Temporal Kristin SevillaAviso rojo en AlmeríaNivel embalses SevillaQué significa alerta naranjaFinal alerta naranja SevillaAlineaciones Betis-FeyenoordSubida sueldo funcionariosVertedero Palmete
instagramlinkedin

Borrasca Kristin

La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

Sigue las incidencias del temporal en directo

Corte de tráfico en Avenida Jiménez Becerril

Corte de tráfico en Avenida Jiménez Becerril / Emergencias Sevilla

Antonio Muñoz

Antonio Muñoz

La borrasca Kristin ha entrado con fuerza en la península, especialmente en Andalucía. El fuerte temporal de viento, con rachas de hasta 90 km por hora, y lluvia ha provocado el cierre de una veintena de carreteras en diferentes municipios andaluces.

En Sevilla, a las 8.45 horas de la mañana, se produjo un corte de tráfico en la Avenida Marqués de Pickman debido a la caída de un árbol a causa de las intensas rachas de viento que azotan la ciudad. La Policía Local ha activado desvíos en las intersecciones de Gran Plaza y su confluencia con Ronda del Tamarguillo. Además, la calle de San Jacinto se encuentra cortada por cuatro árboles que han caído debido a las rachas de viento, al igual que la Avenida de la Palmera.

A las 10.15 horas de la mañana, los servicios de Emergencias de Sevilla han informado el corte de tráfico total y peatonal en la avenida Alberto Jiménez Becerril por la caída de un árbol.

La SE-20 también se encuentra cortada parcialmente desde este martes por el mal estado de la vía y acumulación de agua. Los servicios operativos trabajan para reparar los daños y restablecer el tráfico en cuanto sea posible. Estos cortes de tráfico han provocado una gran saturación en el tráfico en la entrada a Sevilla.

Entre los pueblos afectados de la provincia está Espartinas. La Policía Local del municipio ha procedido al corte del tráfico rodado del ramal de Villanueva, la carretera A-8075, por la caída de un árbol en la vía que impide la circulación de vehículos.

Carreteras cortadas en Cádiz y Málaga

Una de las provincias más afectadas por el temporal es Cádiz. Según el informe de la Dirección General de Tráfico (DGT), en las primeras horas de este miércoles, las autoridades activaron el nivel de alerta en 15 carreteras de la provincia gaditana.

La DGT ha informado que las carreteras afectadas por inundaciones en Cádiz incluyen tramos de la A-2101, A-2202, CA-3101 y otras vías de la red secundaria que van desde el km 0 al km 17. Además, el mal estado de los puentes cordobeses en la CO-4205 y CO-4207, así como la MA-8302 en Málaga, también han obligado a interrumpir la circulación. Las intensas lluvias también están afectando las principales vías de la provincia, con acumulaciones de hasta 20 l/m² en una hora en las áreas afectadas por el temporal.

Cortes de tráfico en Sierra Nevada

En cuanto a la nieve, varias carreteras de Sierra Nevada y Granada han sido cerradas debido a las bajas temperaturas y acumulación de nieve. Específicamente, la A-395 en Sierra Nevada y la AL-5405 en Granada se encuentran en nivel negro debido a la acumulación de nieve. Las autoridades han activado el uso obligatorio de cadenas en 27 carreteras de la región, especialmente en zonas de montaña y áreas de acceso a estaciones de esquí.

Noticias relacionadas y más

Por último, se espera que el temporal continúe afectando diversas zonas de Andalucía durante las próximas horas, con rachas de viento que alcanzarán los 90 km/h y la posibilidad de tormentas. Las autoridades de tráfico siguen monitoreando la situación y mantienen el nivel de alerta en las provincias afectadas, recomendando precaución en los desplazamientos y evitando circular por las zonas más críticas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
  2. La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
  3. El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
  4. Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
  5. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  6. Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
  7. Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
  8. Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos

Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

Una gran tractorada amenaza con cortar los accesos a Sevilla este jueves: estas son las carreteras afectadas

Una herida tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío por la borrasca Kristin

El nivel de los embalses de Sevilla se aproxima al 100%: la borrasca Kristin ya llena el Gergal y el Melonares

El nivel de los embalses de Sevilla se aproxima al 100%: la borrasca Kristin ya llena el Gergal y el Melonares

La borrasca Kristin castiga a Arahal: el temporal deja daños en un instituto, arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos

La borrasca Kristin castiga a Arahal: el temporal deja daños en un instituto, arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos

A esta hora acaba la alerta naranja en Sevilla, pero después vienen lluvias

A esta hora acaba la alerta naranja en Sevilla, pero después vienen lluvias

La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

Corte total de la Avenida Alberto Jiménez Becerril por la caída de un árbol

Corte total de la Avenida Alberto Jiménez Becerril por la caída de un árbol

La caída de un gran árbol en la Avenida de la Palmera provoca un corte de tráfico

Tracking Pixel Contents