La caída de un árbol obliga a cortar la Avenida Marqués de Pickman: la borrasca Kristin azota Sevilla con fuertes vientos

A las 08:45 h. de esta mañana, la Avenida Marqués de Pickman ha sufrido un corte de tráfico en ambos sentidos debido a la caída de un árbol, producto de las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad. La Policía Local ha activado un plan de desvío para evitar la congestión de tráfico en la zona, redirigiendo a los vehículos a través de la Gran Plaza y en su confluencia con la Ronda del Tamarguillo.

Este incidente ha afectado también a la red de transporte público. Las líneas de autobuses de Tussam han sido desviadas, lo que ha generado alteraciones en el servicio habitual. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los agentes de tráfico para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

El corte de tráfico en una de las principales arterias de la ciudad ha provocado ciertos inconvenientes en la movilidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la avenida Marqués de Pickman ya ha sido abierta de nuevo al tráfico.

Noticias relacionadas

Estos sucesos han sido los que más se han dado a lo largo de la mañana en Sevilla. Según han informado fuentes del 112 a este periódico, la caída de árboles y ramas han sido las incidencias más destacadas junto a algunas caídas también de señales de tráfico. Todo esto ha sido causado por la borrasca Kristin, que viene acompañada de fuertes vientos.