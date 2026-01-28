Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DIRECTO temporal SevillaAviso rojo en AlmeríaSubida sueldo funcionariosVertedero PalmeteCorte SE-20Salida de Cédric BakambuBilletes 15 eurosNuevos complementos
instagramlinkedin

La caída de un árbol obliga a cortar la Avenida Marqués de Pickman: la borrasca Kristin azota Sevilla con fuertes vientos

La mayoría de incidencias registradas en la ciudad han tenido que ver con la caída de árboles, ramas o señales de tráfico

Corte de tráfico en Marqués de Pickman

Corte de tráfico en Marqués de Pickman / Emergencias

El Correo

El Correo

A las 08:45 h. de esta mañana, la Avenida Marqués de Pickman ha sufrido un corte de tráfico en ambos sentidos debido a la caída de un árbol, producto de las fuertes rachas de viento que azotan la ciudad. La Policía Local ha activado un plan de desvío para evitar la congestión de tráfico en la zona, redirigiendo a los vehículos a través de la Gran Plaza y en su confluencia con la Ronda del Tamarguillo.

Este incidente ha afectado también a la red de transporte público. Las líneas de autobuses de Tussam han sido desviadas, lo que ha generado alteraciones en el servicio habitual. Las autoridades han pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de los agentes de tráfico para garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

El corte de tráfico en una de las principales arterias de la ciudad ha provocado ciertos inconvenientes en la movilidad, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Sin embargo, la avenida Marqués de Pickman ya ha sido abierta de nuevo al tráfico.

Noticias relacionadas

Estos sucesos han sido los que más se han dado a lo largo de la mañana en Sevilla. Según han informado fuentes del 112 a este periódico, la caída de árboles y ramas han sido las incidencias más destacadas junto a algunas caídas también de señales de tráfico. Todo esto ha sido causado por la borrasca Kristin, que viene acompañada de fuertes vientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
  2. La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
  3. El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
  4. Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
  5. El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
  6. Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
  7. Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
  8. Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos

La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

La caída de un gran árbol en la Avenida de la Palmera provoca un corte de tráfico

La caída de un árbol obliga a cortar la Avenida Marqués de Pickman: la borrasca Kristin azota Sevilla con fuertes vientos

La caída de un árbol obliga a cortar la Avenida Marqués de Pickman: la borrasca Kristin azota Sevilla con fuertes vientos

Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana: "Esta plaza de Sevilla fue mezquita, sinagoga e iglesia"

Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas

Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas

La Universidad de Sevilla suspende la actividad en el exterior de sus instalaciones por el temporal

La Universidad de Sevilla suspende la actividad en el exterior de sus instalaciones por el temporal

Qué significan las alertas rojas, naranjas y amarillas de Aemet: así se interpretan

Qué significan las alertas rojas, naranjas y amarillas de Aemet: así se interpretan

Cortada la calle San Jacinto por la caída de 4 árboles: los vecinos han colocado una mesa para parar el tráfico

Cortada la calle San Jacinto por la caída de 4 árboles: los vecinos han colocado una mesa para parar el tráfico
Tracking Pixel Contents