La caída de un gran árbol en la Avenida de la Palmera provoca un corte de tráfico

La lluvia y el viento se han apoderado de Sevilla en la mañana de este miércoles. Son muchos los trabajadores que se han encontrado con árboles caídos a primera hora de camino a sus puestos. Los efectos del temporal se han notado especialmente en la Avenida de la Palmera, donde varios ejemplares han caído al no ser capaces de aguantar la fuerza de las borrascas Joseph y Kristin que, desde hace unos días azotan la ciudad.

Una de estas palmeras ha caído sobre la carretera. Así, en un primer momento los vehículos han aprovechado y han tratado de continuar con su camino. Sin embargo, la llegada de la Policía Local a la zona a detenido el tráfico, aunque, según apuntan fuentes municipales a El Correo de Andalucía, el ejemplar ha podido ser retirado de la vía en "menos de 10 minutos", lo que ha permitido restablecer el tráfico en la zona a las 9:40.

Palmera caída entre las oficinas. / M. G.

Además, los trabajadores de los edificios de oficina que hay en el cruce de la avenida con Ilundain han presenciado en primera persona cómo se caía uno de los ejemplares de palmeras entre sus edificios.

Sevilla está en nivel 1 de Emergencia Local

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aclaran que "están todos los servicios operativos". La Aemet mantiene el aviso naranja en la ciudad por las fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Así, el equipo municipal liderado pro José Luis Sanz ha comenzado a activar distintas medidas de prevención para evitar el impacto del temporal en la ciudadanía.

Ante esta situación de inclemencias climáticas, el Ayuntamiento ha activado la fase Emergencia Local Nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad de Sevilla. Esto supone el cierre de todos los parques públicos, el cementerio municipal y las distintas instalaciones deportivas al aire libre durante el tiempo que se mantengan los fenómenos meteorológicos adversos.

La Junta de Andalucía, mantiene desde la tarde de este martes la situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la comunidad. Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han pedido a la población que extreme la prudencia, evite los desplazamientos y no se acerque a las zonas arboladas. Además, insiste en la importancia de seguir la información de los canales oficiales.