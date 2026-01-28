Temporal
Cierra durante varias horas el centro comercial Plaza de armas por la borrasca Kristin: se desplazaron cristales de la cubierta
Al estar colapsados los servicios de emergencias de Sevilla, la gestora tuvo que contratar una empresa privada especializada en trabajos de altura
El centro comercial de Plaza de Armas ha estado cerrado en la mañana de este miércoles, 28 de enero, por culpa de la borrasca Kristin. Durante la madrugada, el fuerte viento ha desplazado los cristales de la cúpula cercanos a la extracción de humos y ha habido que arreglarlos.
La empresa Fidalia (que pertenece a Adif) gestora del Centro Comercial ha explicado que antes de la hora de apertura del centro comercial y debido al temporal, "dos cristales de la cubierta del edificio se han desplazado, pero no han caído al suelo". La decisión de no abrir el centro se ha basado en "motivos de seguridad", por lo que también se ha "acordonado la zona", "ante la posibilidad de que alguno de esos cristales cayera a la vía publica o hubiera otros cristales sueltos no identificados".
"Dado que los servicios de emergencias en Sevilla estaban colapsados, se ha optado por contratar los servicios de una empresa privada de trabajos en altura, la cual ha podido acudir al centro sobre las 11 horas y ha procedido a retirar los cristales movidos e inspeccionar toda la cubierta", ha relatado Fidalia a este periódico.
Tras comprobar que el resto de la cubierta estaba en buenas condiciones de seguridad, el centro ha podido abrir sobre las 13 horas. El empresario Luis Millán, de los Cines Platea Odeón, explica en conversación con El Correo de Andalucía que ha sido algo pasajero. Apunta además que es algo habitual y nada extraordinario, cada cierto tiempo tienen que hacer una reparación de estos cristales: "Al final es un edificio que cuenta con más de un siglo".
Millán explica que estos cristales suelen hacer una especie de efecto vela cuando hace viento. De esta manera, en el tiempo que ha durado la reparación, en las peores horas de Kristin, el centro comercial ha tenido que cerrarse.
Todas las incidencias de Kristin
A su paso por Sevilla, Kristin ha dejado multitud de incidencias. Solo en la capital hispalense el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que se han contabilizado cerca de 200 incidencias en la mañana del miércoles, que han sido gestionadas por los diferentes servicios de emergencia del Ayuntamiento.
Sanz destacó que la mayoría, cerca de un centenar, han sido motivadas por caídas de árboles, con los consecuentes cortes de tráfico, en la calle San Jacinto, Avenida de La Palmera, Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril o calle Marqués de Pickman.
Además, en Andalucía se han contabilizado más de un millar de incidencias. La provincia de Sevilla ha estado a la cabeza con más de 400 avisos a causa de la borrasca Kristin.
