Cortada la calle San Jacinto por la caída de 4 árboles: los vecinos han colocado una mesa para parar el tráfico

Este lunes, la zona de San Jacinto se ha visto gravemente afectada por la caída de varios árboles debido a las intensas rachas de viento. Según testigos, alrededor de cuatro árboles han caído en distintos puntos del barrio: uno de ellos sobre una marquesina, otro más sobre un autobús y, además, en un parque infantil. Esta serie de incidentes ha provocado que la Avenida de San Jacinto se corte al tráfico por completo, dejando la zona aislada.

A pesar de la magnitud de los daños, no ha habido presencia de agentes de la Policía Local ni de Bomberos en el lugar en los primeros momentos, lo que ha generado sorpresa entre los vecinos. Ante la falta de intervención, algunos viandantes han improvisado y, con una mesa de bar, han cortado la calle al tráfico para evitar males mayores.

Un conductor de Tussam consultado por este periódico ha apuntado que son varias las fachadas que han caído en la ciudad. Esto estaría provocando, según el trabajador, serias dificultades para la circulación del transporte público en el centro de Sevilla.

La falta de recursos para gestionar esta emergencia ha alarmado a los residentes, que se encuentran a la espera de la llegada de los servicios de emergencia. Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y seguir las indicaciones de los agentes para garantizar su seguridad.