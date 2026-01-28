Corte total de la Avenida Alberto Jiménez Becerril por la caída de un árbol

La Policía Local se ha desplegado en la Avenida Alberto Jiménez Becerril tras la caída de un árbol. La lluvia y, sobre todo, el viento están haciendo estragos en la ciudad de Sevilla que, después de dos jornadas seguidas de fuerte temporal ve como muchos de sus árboles, ya afectados por la borrasca Joseph, ceden ante la fuerza de la borrasca Kristin. Así, el Ayuntamiento confirma que tiene "todos los servicios operativos".

Los agentes mantienen el corte total de la vía desde las 10:10, por la que no circulan vehículos en ninguno de los sentidos después de que un árbol cayera sobre la carretera y las ramas de numerosos ejemplares se hayan desprendido. Además, la Policía Local tampoco permite el paso de la ciudadanía por la acera ante el riesgo de nuevas caídas y como una medida preventiva para garantizar la seguridad de los peatones.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla aclaran que "están todos los servicios operativos". La Aemet mantiene el aviso naranja en la ciudad por las fuertes rachas de viento que pueden superar los 90 kilómetros por hora. Así, el equipo municipal liderado por José Luis Sanz ha comenzado a activar distintas medidas de prevención para evitar el impacto del temporal en la ciudadanía.

Sevilla está en nivel 1 de Emergencia Local

Ante esta situación de inclemencias climáticas, el Ayuntamiento ha activado la fase Emergencia Local Nivel 1 del Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad de Sevilla. Esto supone el cierre de todos los parques públicos, el cementerio municipal y las distintas instalaciones deportivas al aire libre durante el tiempo que se mantengan los fenómenos meteorológicos adversos.

La Junta de Andalucía, mantiene desde la tarde de este martes la situación operativa 1 el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones (PERI) en la comunidad. Desde la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias han pedido a la población que extreme la prudencia, evite los desplazamientos y no se acerque a las zonas arboladas. Además, insiste en la importancia de seguir la información de los canales oficiales.