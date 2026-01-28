En Directo
El temporal, en directo | Sigue la precaución en Lora del Río por el caudal del Guadalquivir aunque baja el riesgo de desbordamiento
Las fuertes rachas de viento y precipitaciones provocan caídas de árboles, cierres de carreteras y riesgo de inundaciones
Andalucía sigue sufriendo los efectos del paso de la borrasca Kristin. Durante las pasadas jornadas, se han producido miles de incidencias, fuertes precipitaciones y especialmente importantes rachas de viento. Han llegado hasta los 174 kilómetros por hora en Granada y en Sevilla ha rondado los 100 kilómetros por hora.
El Guadalquivir baja a nivel naranja a su paso por Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto
El río Guadalquivir ha rebajado este viernes el nivel de aviso a naranja a su paso por Lora del Río (Sevilla), aunque la situación sigue bajo vigilancia por un caudal todavía muy alto. El Ayuntamiento mantiene activado el plan de emergencia local como medida preventiva ante el riesgo de riadas.
El Correo
Abren los parques de Sevilla tras la "desescalada" del Plan de Emergencias por el paso de la borrasca
Los parques públicos e instalaciones deportivas al aire libre de Sevilla se reabren con normalidad este viernes, tras la revisión por parte de los técnicos del Ayuntamiento, después de dos días cerrados como consecuencia de la activación del Plan de Emergencias de la ciudad y el aviso naranja de la Aemet por fuertes rachas de viento e intensas lluvias.
Así lo ha comunicado el Ayuntamiento en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla. El Consistorio desescalaba este jueves el citado plan territorial de emergencias a la fase Preemergencia tras el paso de la borrasca Kristin e informaba de la inspección durante la tarde para su reapertura progresiva.
Este viernes todavía son cuatro los ríos y arroyos que aún permanecen en nivel naranja en cuanto al caudal registrado --Aznalcázar, Arahal, Lora y Villanueva del Río-- y sigue cortada la SE-4104 en Alcolea del Río.
La borrasca Kristin provocó solo en la jornada del miércoles 425 incidencias gestionadas por el 112 en la provincia; entre ellas, una persona herida leve tras la caída de un árbol dentro del recinto del Hospital Virgen del Rocío. Asimismo, la Guardia Civil rescató a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema en Aznalcázar (Sevilla). Además, se produjo el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena en Alcalá del Río y en Lebrija cayó parte del techo de un instituto, sin heridos en ambos casos.
Domingo Díaz
Jerez, otra vez pendiente del río por una borrasca: máxima "preocupación" tras evacuar varias zonas rurales
La situación en La Ina en la tarde de este jueves era "preocupante", según su delegado de alcaldía, Carlos Vidal. Los vecinos de la barriada rural, perteneciente al término municipal de Jerez de la Frontera, tuvieron que abandonar sus casas como medida preventiva ante el crecimiento del río Guadalete. En total, fueron unos 300. Incluso, una pareja de personas mayores quedó aislada en su finca, por lo que efectivos del GEAS (Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil tuvieron que sacarlos en una zódiac. No son los únicos: en total han sido 14 puntos de las barriadas rurales donde se han producido desalojos en la campiña jerezana, siendo la mencionada y Las Pachecas las más pobladas. La previsión es que la situación se prologue "varios días".
33 vías afectadas por lluvia y nieve este viernes en Andalucía
El temporal de nieve y lluvia continúa complicando la circulación en la red secundaria de carreteras y mantiene este viernes a 82 vías afectadas en toda España, según el último balance de la Dirección General de Tráfico (DGT) a las 5:30 horas. De ellas, 36 permanecen cortadas por inundaciones, con Andalucía como la comunidad más afectada, especialmente la provincia de Cádiz.
En el conjunto de la comunidad andaluza, 33 carreteras secundarias están cerradas al tráfico por las lluvias, todas fuera de la red principal. Cádiz concentra la situación más complicada, con 24 vías cortadas, seguida de Granada y Jaén, con tres carreteras afectadas cada una. Además, se registran cortes puntuales en Córdoba, Málaga y Sevilla, con una vía cerrada en cada provincia.
Reabierta una de las carreteras bloqueadas en Málaga: Secadero de Casares vuelve a estar comunicada
La carretera A-2102, una de las vías de acceso al núcleo urbano de Secadero, en la localidad malagueña de Casares, que ha permanecido cortada desde este pasado miércoles como consecuencia del temporal, ya ha sido reabierta, según han asegurado desde la Jefatura provincial.
Esta pedanía es una de las más afectadas por la borrasca Kristin en esta localidad, debido al corte de las carreteras que la comunican, después de que se produjera la fuerte crecida del río Guadiaro a su paso por la zona. Desde el Ayuntamiento han indicado que en la zona residen normalmente unas 1.500 personas.
El correo
Nuevas alertas por el temporal este viernes en Andalucía
Andalucía continuará este en aviso por el temporal. La alerta naranja por viento permanecerá activa en diversas zonas de las provincias de Almería, Granada y Jaén, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, así como por oleaje en las costas almerienses y granadinas.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, en Almería el aviso amarillo se mantendrá hasta las 15,00 horas en el Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. A partir de esa hora, la alerta subirá a naranja hasta la medianoche de este viernes, con rachas de viento del oeste de hasta 90 km/h.
El derrumbe parcial de un cerro en el polígono La Juaida aplasta varios vehículos aunque sin heridos
El derrumbe parcial de la ladera de un cerro en la calle Sierra de Gádor del Polígono Industrial La Juaida de Viator (Almería) ha provocado la caída de varias piedras de enormes dimensiones y tierra sobre tres vehículos estacionados en la zona aunque no ha dejado heridos.
Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han explicado a Europa Press que sobre las 13,25 horas se ha producido un aviso por parte de la Policía Local de Viator en el que se informaba de que el terreno que colinda con el parque industrial ha cedido y ha desplomado parte del material sobre varios vehículos aparcados.
Desde el 112 Andalucía han dado aviso a Guardia Civil, cuerpos de bomberos y efectivos sanitarios. El alcalde de Viator, Manuel Flores Malpica, ha indicado a Europa Press que también se han movilizado efectivos de Protección Civil hasta la zona con perros entrenados para la detección de personas.
Cuatro personas sorprendidas por el desbordamiento de un arroyo en Iznalloz
El desbordamiento de arroyos a causa del temporal ha provocado un incidente este jueves en Iznalloz (Granada), donde el 112 ha atendido esta mañana una solicitud de rescate para cuatro personas que estaban encima de una furgoneta en Los Retamales, en el arroyo de Cañada Hermosa.
Hasta el lugar se han desplazado bomberos y la Guardia Civil, aunque finalmente las personas han podido salir por sí mismas y no han requerido rescates, según detallan desde el 112.
También este jueves, la Policía Local de Iznalloz ha informado de que se ha producido el derrumbe de una vivienda en la zona situada entre el Ayuntamiento y el Parking de Faragüit por lo que se ha pedido a los vecinos que no se acerquen a la zona por seguridad.
Por su parte, en Monachil, donde se asienta la estación de esquí de Sierra Nevada, la Policía Local ha informado de que habrá corte de tráfico en la urbanización de Pradollano por trabajos de retirada de nieve de 22,00 a 7,00 horas. La estación granadina lleva cuatro días cerrada por el temporal.
Seis heridos de distinta consideración tras caerse el techo de un establecimiento hostelero en Jerez
El desprendimiento en Jerez de la Frontera de un techo de escayola en un establecimiento hostelero, situado en la calle Manzano, ha provocado al menos seis heridos de distinta consideración, según han informado los servicios sanitarios a la EMA 112.
Cabe recordar que en la localidad jerezanan se han producido más de una veintena de avisos por la caída de ramas y árboles. Además, hay anegaciones se han realizado más de una veintena de avisos por la caída de ramas y árboles, así como anegaciones, principalmente estas en la zona de Las Pachecas.
En esta barriada rural, Protección Civil ha evacuado a un hombre que permanecía incomunicado en una gasolinera de la zona. También han sido desalojadas otras zonas rurales de Jerez como La Ina o Rajamancera.
40 carreteras cortadas en Andalucía
La Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene este jueves el aviso por el estado de la red secundaria: 40 carreteras siguen cortadas, la mayoría por las consecuencias del temporal. En concreto, 32 vías están cerradas por inundaciones y otras tres por acumulación de hielo y nieve, según el último balance.
La situación más complicada se concentra en Cádiz, donde 21 carreteras continúan intransitables por anegaciones. Entre ellas figuran la A-2075 (Rota), la A-2101 (Castellar de la Frontera), la A-2103 (Guadiaro), la A-2202 (El Guijo) y la A-381 (salidas en Los Repastaderos), además de un amplio listado de vías provinciales: CA-3101 (Machamudo Alto–Añina–Polilla), CA-3102 (Jerez), CA-3104 (Guadalcacín), CA-3110 (La Ina–Los Repastaderos), CA-3113 (Al Portal–Los Repastaderos), CA-4107 (Torrecera–Los Isletes), CA-5101 (La Garrapata–Gibalbín), CA-6101 (Bornos–Coto de Bornos), CA-6105 (Los Barrancos–Ermita de Las Montañas), CA-6200 (Alcalá de los Gazules), CA-8200 y CA-9200 (Los Ángeles), CA-8201 (Jimena de la Frontera), CA-9101 (Olvera), CA-9120 (Torre Alháquime), CA-9104 (Grazalema), CA-9208 (Algeciras), CA-9209 (Algeciras–Los Barrios) y CA-9210 (Pedro Valiente).
Fuera de Cádiz, la DGT informa de cortes puntuales por lluvias en otras provincias: en Córdoba permanece cerrada la CO-4207 (Jarata–La Zarza) y en Jaén la JA-3404 (Lahiguera). En Granada no se puede circular por la A-336 (Anzola), la GR-3401 (Zujaira) y la GR-4402 (Estación de Huétor-Tájar). En Málaga continúan cerradas la A-2102 (Secadero–San Enrique, tramo entre Málaga y Cádiz) y la MA-8302 (Estepona–Genalguacil), mientras que en Sevilla sigue cortada la SE-4104 (Alcolea del Río).
Además, la nieve y las placas de hielo mantienen ocho carreteras en nivel negro. En Almería están afectadas la AL-5405 (límite con Granada), la AL-3102 (Velefique–Bacares), la AL-4404 (Aulago–Portocarrero) y la AL-5407 (Bacares). En Granada presentan restricciones graves la A-337, la A-395 y la A-4025 (Sierra Nevada), además de la A-4301 (San Clemente).
