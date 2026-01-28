Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal, en directo | Sigue la precaución en Lora del Río por el caudal del Guadalquivir aunque baja el riesgo de desbordamiento

Las fuertes rachas de viento y precipitaciones provocan caídas de árboles, cierres de carreteras y riesgo de inundaciones

Vídeo | Rescates de la Guardia Civil en la zona de Jerez

Vídeo | Rescates de la Guardia Civil en la zona de Jerez

Guardia Civil

Ramón Morales

Domingo Díaz

Rocío Soler Coll

Carlos Doncel

Rafa Aranda

Victoria Flores

Álvaro García-Arévalo

Sevilla

Andalucía sigue sufriendo los efectos del paso de la borrasca Kristin. Durante las pasadas jornadas, se han producido miles de incidencias, fuertes precipitaciones y especialmente importantes rachas de viento. Han llegado hasta los 174 kilómetros por hora en Granada y en Sevilla ha rondado los 100 kilómetros por hora.

Actualizar
Ver más

El Guadalquivir baja a nivel naranja en Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto

El Guadalquivir baja a nivel naranja en Lora del Río pero mantiene un caudal muy alto

¿Está Sevilla protegida ante la lluvia? Rancio nos enseña cómo se defiende la ciudad ante los temporales

Este hostelero de Sevilla da la clave para que siempre haya mesas libres en un bar: "Así no pierdes tiempo"

Este hostelero de Sevilla da la clave para que siempre haya mesas libres en un bar: "Así no pierdes tiempo"

Todo lo que debes saber de la Luna de Nieve 2026 en Sevilla: cuándo es y dónde puedes verla

Todo lo que debes saber de la Luna de Nieve 2026 en Sevilla: cuándo es y dónde puedes verla

Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda

Sevilla Este recibe 12 millones de fondos europeos para su gran transformación: el proyecto se reajustará a la ayuda

Montaje de la portada y las casetas de la Feria de Sevilla de 2026 durante las lluvias

Las borrascas Joseph y Kristin retrasan un montaje de la portada y casetas de la Feria al límite para llegar al Pescaíto

Las borrascas Joseph y Kristin retrasan un montaje de la portada y casetas de la Feria al límite para llegar al Pescaíto

Segunda muerte en accidente laboral en 24 horas en Sevilla: fallece un trabajador en Mairena del Aljarafe

Segunda muerte en accidente laboral en 24 horas en Sevilla: fallece un trabajador en Mairena del Aljarafe
