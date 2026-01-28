Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos

La Universidad de Sevilla suspende las clases por la borrasca Kristin

La Universidad de Sevilla ha cancelado las clases para el día de hoy. A través de un comunicado en sus redes sociales ha apuntado al riesgo de accidentes por caídas de ramas, por lo que se recomienda mantenerse a cubierto, y ha pedido a los alumnos que se informen por fuentes oficiales. El comunicado íntegro es el siguiente:

Con motivo de la situación meteorológica y como medida preventiva, la Universidad de Sevilla informa de lo siguiente:

• Se suspenden todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios.

• Se advierte de la existencia de riesgo de accidente por caída de ramas, árboles u otros elementos pesados. Se recomienda mantenerse a cubierto y evitar desplazamientos y deambular por los campus.

• Hoy es un día no lectivo en la Universidad de Sevilla, por lo que no se impartirán clases ni se desarrollarán actividades docentes. La actividad en el interior de las instalaciones se desarrollará con normalidad.

• Rogamos que se mantengan muy atentos a los avisos oficiales de AEMET y a la comunicación institucional de la Universidad de Sevilla, por si la previsión meteorológica cambiase en las próximas horas.

La Universidad de Sevilla se encuentra en contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno para valorar la evolución de la situación y las medidas que pudieran adoptarse.

Es muy importante que se mantengan informados siempre y exclusivamente por los cauces oficiales.