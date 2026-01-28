En Directo
Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos
Estas alertas de Aemet están previstas que finalicen a las 15.00 horas
Sevilla se enfrenta este miércoles a alertas de nivel naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h en la Campiña y Sierra Sur, y aviso amarillo por vientos y lluvia en la Sierra Norte. Estas alertas de Aemet están previstas que finalicen a las 15.00 horas.
Sevilla eleva el Plan Territorial de Emergencias a la Fase 1
El alcalde de Sevilla escala el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla a la Fase 1. Así lo ha apuntado a través de redes sociales el alcalde José Luis Sanz. "Estamos en nivel naranja y todos los servicios municipales están trabajando para atajar todas las incidencias", ha destacado el regidor.
Sanz también ha querido dejar un mensaje pidiendo "precaución y que se sigan "siempre fuentes oficiales".
La avenida de La Palmera también sufre un corte de tráfico por culpa de la caída de árboles
Son muchos los trabajadores que se han encontrado con árboles caídos a primera hora de camino a sus puestos. Los efectos del temporal se han notado especialmente en la Avenida de la Palmera, donde varios ejemplares han caído al no ser capaces de aguantar la fuerza de las borrascas Joseph y Kristin que, desde hace unos días azotan la ciudad.
Una de estas palmeras ha caído sobre la carretera.
La Aemet detecta viento de hasta 93 kilómetros por hora en Sevilla
La Agencia Estatal de Meteorología ha detectado viento de hasta 93 kilómetros por hora, con rachas que han superado los 60 kilómetros por hora. Este registro se ha dado en el Aeropuerto de Sevilla a las 9 de la mañana, después de que desde las 7 de la mañana se haya visto un gran repunte.
La Universidad de Sevilla suspende las clases por la borrasca Kristin
La Universidad de Sevilla ha cancelado las clases para el día de hoy. A través de un comunicado en sus redes sociales ha apuntado al riesgo de accidentes por caídas de ramas, por lo que se recomienda mantenerse a cubierto, y ha pedido a los alumnos que se informen por fuentes oficiales. El comunicado íntegro es el siguiente:
Con motivo de la situación meteorológica y como medida preventiva, la Universidad de Sevilla informa de lo siguiente:
• Se suspenden todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios.
• Se advierte de la existencia de riesgo de accidente por caída de ramas, árboles u otros elementos pesados. Se recomienda mantenerse a cubierto y evitar desplazamientos y deambular por los campus.
• Hoy es un día no lectivo en la Universidad de Sevilla, por lo que no se impartirán clases ni se desarrollarán actividades docentes. La actividad en el interior de las instalaciones se desarrollará con normalidad.
• Rogamos que se mantengan muy atentos a los avisos oficiales de AEMET y a la comunicación institucional de la Universidad de Sevilla, por si la previsión meteorológica cambiase en las próximas horas.
La Universidad de Sevilla se encuentra en contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno para valorar la evolución de la situación y las medidas que pudieran adoptarse.
Es muy importante que se mantengan informados siempre y exclusivamente por los cauces oficiales.
Domingo Díaz
Caídas de árboles, ramas y señales en Sevilla: las principales incidencias a esta hora
Fuentes de Emergencias 112 ha informado a El Correo de Andalucía que las principales incidencias atendidas en Sevilla han sido caídas de árboles, algunas ramas y señales de tráfico. Por el momento se desconoce el número exacto de estas incidencias, aunque no hay ninguna grave. La noche ha sido tranquila y las llamadas con avisos han comenzado a entrar a partir de las 7 de la mañana.
Álex Mérida
Las inclemencias meteorológicas obligan a Sevilla y Betis a tomar medidas para sus entrenamientos
Sevilla y Betis cancelan la visita de la prensa a sus entrenamientos. El conjunto de Nervión ha señalado que debido a las inclemencias meteorológicas y la Alerta Naranja decretada por los fuertes vientos, "con el objetivo de preservar la seguridad de todos", se cancela la habitual comparecencia intersemanal de un jugador del primer equipo.
Igualmente, los de Heliópolis pasarán recuersos del entrenamiento a la prensa. Eso sí, Manuel Pellegrini hablará a las 12.30 horas como previa del choque que les enfrenta al Feyenord en Europa este jueves.
Nuevas caídas de árboles obligan a cortar San Jacinto al tráfico
Tras el cierre de la avenida Marqués de Pickman, ahora le ha llegado el momento a San Jacinto. La borrasca Kristin ha provocado la caída de varios árboles, dejando una impactante imagen y obligando a cortar el tráfico en la zona. Los vecinos tuvieron que actuar colocando una mesa y cortar la circulación.
La caída de un árbol en la Avenida Marqués de Pickman obliga a cortar el tráfico
La Avenida Marqués de Pickman ha sufrido un corte de tráfico, a las 8.45 horas, en ambos sentidos debido a la caída de un árbol a causa de las intensas rachas de viento que azotan la ciudad. La Policía Local ha activado desvíos en las intersecciones de Gran Plaza y su confluencia con Ronda del Tamarguillo.
Además, las líneas de autobuses de Tussam han sido igualmente desviadas como medida preventiva. Se recomienda a los conductores y peatones seguir las indicaciones de los agentes en todo momento.
Domingo Díaz
Los colegios de Sevilla suspenden las actividades al aire libre
La consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha remitido una comunicación a los centros en los que les avisa de que deben limitar las actividades al aire libre durante la jornada de este miércoles. El comunicado explica que se extremen las precauciones y se mantengan atentos a posibles comunicaciones oficiales debido a las inclemencias meteorológicas.
"Rogamos extremar las precauciones en los desplazamientos", señaló la Consejería en su comunicado, aunque por el momento los centros continúan abiertos. En caso de que se produzca cualquier cambio se informará a padres y tutores de cómo deben proceder.
La Rinconada cierra parques e instalaciones deportivas por el temporal
En principio hasta que finalicen las alertas a las 15.00 horas.
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
- Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
- Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos