Alerta por lluvia y viento en Sevilla, en directo | Última hora del temporal en Andalucía: riesgo de inundaciones y desbordamientos

Estas alertas de Aemet están previstas que finalicen a las 15.00 horas

Imagen de la calle San Jacinto este miércoles.

Imagen de la calle San Jacinto este miércoles. / El Correo

Ramón Morales

Domingo Díaz

Sevilla

Sevilla se enfrenta este miércoles a alertas de nivel naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h en la Campiña y Sierra Sur, y aviso amarillo por vientos y lluvia en la Sierra Norte. Estas alertas de Aemet están previstas que finalicen a las 15.00 horas.

La borrasca Kristin siembra el caos en Andalucía: cortes de tráfico y carreteras cerradas por viento y lluvias

La caída de un gran árbol en la Avenida de la Palmera provoca un corte de tráfico

La caída de un árbol obliga a cortar la Avenida Marqués de Pickman: la borrasca Kristin azota Sevilla con fuertes vientos

Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana: "Esta plaza de Sevilla fue mezquita, sinagoga e iglesia"

Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas

La Universidad de Sevilla suspende la actividad en el exterior de sus instalaciones por el temporal

Qué significan las alertas rojas, naranjas y amarillas de Aemet: así se interpretan

Cortada la calle San Jacinto por la caída de 4 árboles: los vecinos han colocado una mesa para parar el tráfico

