Una herida tras la caída de un árbol en el Hospital Virgen del Rocío por la borrasca Kristin

La borrasca Kristin también ha afectado a hospitales andaluces. Las fuertes rachas de viento, donde en Sevilla capital se han alcanzado hasta los 90 km/hora, y las intensas lluvias han provocado a primera hora de esta mañana la caída de un árbol en el campus del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Tal como ha confirmado el propio hospital a este periódico, se ha producido en las proximidades del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, una zona de paso donde el trasiego de pacientes y personal es constante. Como consecuencia, una persona ha resultado herida de carácter leve y según fuentes del centro está siendo atendida en estos momentos en el propio hospital.

Durante esta mañana se está procediendo a retirar el árbol de la zona afectada. En cuanto a la actividad del centro, se mantiene con "total normalidad" en las consultas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento.

Esta incidencia en el Hospital Virgen del Rocío se suma a una retahíla de incidentes que han tenido lugar estos días con el paso de las borrascas Ingrid y Joseph y, actualmente, la borrasca Kristin. Esta última ha azotado especialmente a Andalucía y ha traído un fuerte temporal de viento y lluvia provocando el cierre de una veintena de carreteras en diferentes municipios andaluces.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha emitido un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad en la comunidad.

Sevilla es la provincia con un nivel de alerta más bajo previsto por la AEMET. Tan solo el viento debería afectar a la capital de Andalucía y sus localidades más próximas, levantándose el aviso a las 14 horas. Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido precaución a los habitantes y ha apuntado que está "pendiente de la situación que está dejando la borrasca".

Durante la jornada de este miércoles, se han registrado en la capital andaluza la caída de varios árboles provocando cortes de tráfico en vías como la calle San Jacinto, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la avenida de La Palmera y la calle Marques de Pickman.

El Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 15,00 horas de este miércoles.

En cuanto a los embalses, las precipitaciones de estos tres primeros días de la semana han llevado a los embalses a acercarse al 100% de llenado. A nivel general, se encuentran ya al 95,9%, con 615,13 hm3 almacenados, frente al 93% de este martes con 596,48 hm3 almacenados. Hace un año, la situación era bien distinta, con apenas el 73,01% de llenado.