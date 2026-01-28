A esta hora acaba la alerta naranja en Sevilla, pero después vienen lluvias
Sigue la última hora del temporal en Sevilla y Andalucía en directo
El aviso naranja por viento en Sevilla finalizará este miércoles a las 15.00 horas, ya después no habrá alertas de Aemet en la capital, aunque sí inestabilidad y lluvias.
A partir de las 10:00, en Sevilla, el cielo estará cubierto con nubes altas hasta las 16:00, sin lluvias significativas, con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 13:00 y las 19:00. No se esperan lluvias significativas hasta las 22:00, cuando podrían acumularse unos 0.7 litros, y a las 23:00, hasta 0.8. La probabilidad de tormentas será baja durante esta parte del día, con lluvias escasas en la noche.
Durante el día, el viento puede soplar con rachas fuertes de hasta 100 km/h en plena alerta naranja, ya después se mantendrá moderado, con ráfagas que irán disminuyendo gradualmente desde los 47 km/h a las 12:00 hasta los 29 km/h a las 16:00. A partir de las 18:00, el viento del suroeste continuará soplando a unos 20 km/h, con ráfagas que no superarán los 28 km/h.
La previsión del tiempo en Sevilla este miércoles es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias moderadas generalizadas, más intensas en las sierras, donde serán localmente fuertes. Las temperaturas mínimas no variarán y las máximas aumentarán. Los vientos serán moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes generalizadas.
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
- La Fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Sevilla por permitir un gran vertedero ilegal durante 20 años junto a Palmete
- El centro comercial Los Arcos reactiva las obras paralizadas en noviembre para culminar su gran transformación
- Corte total de la SE-20 en Sevilla por el mal estado de la vía tras las lluvias
- El Aeropuerto de Sevilla estrena nueva ruta a una de las playas más famosas de Francia
- Emmanuel Roudolff y Zeineba Yimer se coronan como los ganadores de la Media Maratón de Sevilla 2026
- Del Muelle Camaronero a Triana o Los Bermejales, los nuevos quioscos-bares de Sevilla: 'Los vecinos nos esperaban con expectación
- Noche de tensión y altercados en Castilblanco de los Arroyos