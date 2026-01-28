A esta hora acaba la alerta naranja en Sevilla, pero después vienen lluvias

El aviso naranja por viento en Sevilla finalizará este miércoles a las 15.00 horas, ya después no habrá alertas de Aemet en la capital, aunque sí inestabilidad y lluvias.

A partir de las 10:00, en Sevilla, el cielo estará cubierto con nubes altas hasta las 16:00, sin lluvias significativas, con una probabilidad de precipitación del 30% entre las 13:00 y las 19:00. No se esperan lluvias significativas hasta las 22:00, cuando podrían acumularse unos 0.7 litros, y a las 23:00, hasta 0.8. La probabilidad de tormentas será baja durante esta parte del día, con lluvias escasas en la noche.

Durante el día, el viento puede soplar con rachas fuertes de hasta 100 km/h en plena alerta naranja, ya después se mantendrá moderado, con ráfagas que irán disminuyendo gradualmente desde los 47 km/h a las 12:00 hasta los 29 km/h a las 16:00. A partir de las 18:00, el viento del suroeste continuará soplando a unos 20 km/h, con ráfagas que no superarán los 28 km/h.

La previsión del tiempo en Sevilla este miércoles es de cielos muy nubosos o cubiertos con lluvias moderadas generalizadas, más intensas en las sierras, donde serán localmente fuertes. Las temperaturas mínimas no variarán y las máximas aumentarán. Los vientos serán moderados a fuertes de componente oeste con rachas muy fuertes generalizadas.