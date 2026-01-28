Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla se suma por segundo año a ‘Sevillistas de Cuna’

El centro colabora con el Sevilla FC en la entrega de kits de bienvenida a recién nacidos con motivo del 136 aniversario del club

Representantes del Sevilla FC y del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla acompañan a las familias durante la bienvenida de los recién nacidos

Representantes del Sevilla FC y del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla acompañan a las familias durante la bienvenida de los recién nacidos / El Correo

El Correo

El Correo

El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado por segundo año consecutivo en la iniciativa ‘Sevillistas de Cuna’, impulsada por el Sevilla FC para dar la bienvenida a los recién nacidos sevillistas desde sus primeros días de vida.

Joaquín Caparrós y Pablo Blanco durante la entrega de kits de bienvenida a los padres de los recién nacidos

De izquierda a derecha, Pablo Blanco y Joaquín Caparrós durante la entrega de kits de bienvenida a los padres de los recién nacidos / El Correo

Con motivo del 136 aniversario del Sevilla FC, el centro hospitalario ha colaborado en la entrega de un kit de bienvenida a siete recién nacidos cuyas fechas de nacimiento coincidieron con esta efeméride. La acción contó con la presencia de Joaquín Caparrós, presidente de Honor del Sevilla FC, y Pablo Blanco, embajador del club y Dorsal de Leyenda, que acompañaron a las familias durante este gesto simbólico.

A través de esta colaboración, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla refuerza su vinculación con las familias sevillanas y su compromiso con iniciativas que promueven valores compartidos con la sociedad, como el sentimiento de pertenencia, la cercanía y el apoyo en una etapa tan especial como el nacimiento.

Quirónsalud en Andalucía

El Grupo Quirónsalud cuenta en Andalucía con ocho hospitales ubicados en Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Córdoba, Huelva y Sevilla —donde dispone de tres centros hospitalarios: Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil—, además de dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico, lo que lo posiciona como líder de la sanidad privada en la comunidad autónoma.

