El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla se suma por segundo año a ‘Sevillistas de Cuna’
El centro colabora con el Sevilla FC en la entrega de kits de bienvenida a recién nacidos con motivo del 136 aniversario del club
El Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla ha participado por segundo año consecutivo en la iniciativa ‘Sevillistas de Cuna’, impulsada por el Sevilla FC para dar la bienvenida a los recién nacidos sevillistas desde sus primeros días de vida.
Con motivo del 136 aniversario del Sevilla FC, el centro hospitalario ha colaborado en la entrega de un kit de bienvenida a siete recién nacidos cuyas fechas de nacimiento coincidieron con esta efeméride. La acción contó con la presencia de Joaquín Caparrós, presidente de Honor del Sevilla FC, y Pablo Blanco, embajador del club y Dorsal de Leyenda, que acompañaron a las familias durante este gesto simbólico.
A través de esta colaboración, el Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla refuerza su vinculación con las familias sevillanas y su compromiso con iniciativas que promueven valores compartidos con la sociedad, como el sentimiento de pertenencia, la cercanía y el apoyo en una etapa tan especial como el nacimiento.
Quirónsalud en Andalucía
El Grupo Quirónsalud cuenta en Andalucía con ocho hospitales ubicados en Málaga, Marbella, Los Barrios (Cádiz), Córdoba, Huelva y Sevilla —donde dispone de tres centros hospitalarios: Sagrado Corazón, Infanta Luisa y Materno-Infantil—, además de dos hospitales de día quirúrgicos y 22 centros médicos de especialidades y diagnóstico, lo que lo posiciona como líder de la sanidad privada en la comunidad autónoma.
