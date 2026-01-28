Un refugio para las víctimas: el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe consolida su atención a la violencia de género

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha renovado su certificación como Centro comprometido contra la violencia de género, un reconocimiento otorgado por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Este galardón consolida su papel como referente en la lucha contra la violencia de género, destacando su esfuerzo en la prevención, detección y acompañamiento de las mujeres víctimas de esta lacra social.

La violencia de género sigue siendo un problema latente en la sociedad, con 46 mujeres asesinadas en España durante el 2025, lo que subraya la necesidad de un enfoque integral y multidisciplinar en su abordaje. En este contexto, los hospitales juegan un rol crucial al ser espacios donde se puede intervenir de manera temprana, ofreciendo no solo atención sanitaria, sino también un refugio seguro para las mujeres afectadas.

67 mujeres atendidas en 2025

Durante el año 2025, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe atendió a 67 mujeres víctimas de violencia física o psicológica, quienes encontraron en el centro no solo un lugar de cuidados médicos, sino también apoyo emocional y acompañamiento. El hospital ha demostrado un compromiso sólido en ofrecer una atención especializada que va más allá del tratamiento médico, proporcionando un entorno seguro y empático para las víctimas.

La certificación de la Consejería de Sanidad avala el cumplimiento del hospital con el 100% de los estándares requeridos por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), lo que resalta su capacidad para gestionar de forma eficaz los casos de violencia de género. Entre los aspectos evaluados, destacan la formación continua de los profesionales, la integración de sistemas de detección temprana, la coordinación con otras administraciones y el trabajo comunitario.

Un sistema integral de atención

La Comisión Interdisciplinar para la Actuación Ante la Violencia de Género del hospital, compuesta por profesionales de medicina, enfermería y trabajo social, ha sido clave en la implementación de estrategias de prevención, atención y sensibilización. Además, esta comisión fomenta actividades de formación e investigación, contribuyendo a una mayor comprensión del fenómeno y a la mejora constante de los protocolos de actuación.

Mayte Medina, responsable de la certificación del hospital, explica que el hospital cuenta con protocolos de atención específicos, sobre todo en el área de Urgencias, donde las víctimas pueden ser atendidas en espacios reservados que garantizan su seguridad, intimidad y apoyo emocional. Además, el hospital tiene procedimientos de registro y notificación que permiten coordinar la respuesta de las administraciones y alertar sobre casos de riesgo para los hijos e hijas de las víctimas, así como otras personas dependientes.

El hospital ha sido pionero en el programa ‘Centros comprometidos contra la violencia de género’, y en 2021 fue el primer hospital sevillano en obtener este reconocimiento.

Un paso más en el compromiso

Pilar Rodríguez Lara, presidenta de la Comisión, destacó que este reconocimiento es el reflejo de "años de trabajo constante" para ofrecer a las mujeres un lugar seguro, donde puedan recibir atención profesional y ser escuchadas. “Nuestro hospital se ha comprometido siempre con las víctimas de violencia de género, garantizando que cada mujer reciba el apoyo adecuado en su momento más vulnerable", afirmó Rodríguez.