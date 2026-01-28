El instituto de Triana que lleva tres semanas con el techo desprendido: "La solución inmediata es solo un parche"

El pasado 9 de enero el IES Vicente Alexaindre sufrió un desprendimiento en uno de sus pasillos por un problema de humedades. Tres semanas después, este instituto de Triana sigue con cinco aulas cerradas y dos pasillos bloqueados, tiene agujeros en el techo con grandes grietas. Este "grave incidente" ha afectado a más de 500 familias que forman parte de la red escolar de este centro público y ha indignado a los padres de los adolescentes porque avisaron de las grietas en noviembre.

Esta semana, el centro cerrará un presupuesto que ronda los 7.000 euros para poner redes en el techo y así evitar que en caso de otro desprendimiento debido a las intensas lluvias de estos días, los trozos de techo no lleguen al suelo. Sin embargo, fuentes del AMPA lamentan que esta partida económica la asuma el propio centro con un presupuesto extraordinario. "Esta solución es solo un parche temporal", apuntan.

Actual estado del techo de uno de los pasillos del IES Vicente Aleixandre, en Triana. / Cedida

Tal como ha podido saber este periódico, esta pequeña solución debería estar lista a finales de la semana que viene. Sin embargo, será solo una medida temporal. Tal como se habló en la reunión mantenida el pasado 19 de enero entre la Delegación Territorial de Educación, la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), al dirección del centro y el AMPA, se ha acordado que se va a licitar con urgencia una obra de gran envergadura y que se estima que comience en el mes de mayo.

Durante estas tres semanas no se ha vuelto a producir ningún otro desprendimiento. Sin embargo, el centro se ha visto obligado a extraer de forma manual algunas partes del techo que podían estar en riesgo de desprendimiento Así lo aseguran los padres de los alumnos tras hablar con la dirección del centro. "Nos dicen que los alumnos están seguros", apuntan. Sin embargo, el revuelo mediático también ha generado malestar entre algunos padres, especialmente estos días tras el paso de la borrasca Ingrid y Joseph.

Estado actual del techo desprendido de uno de los pasillos del IES Vicente Aleixandre, en Triana. / Cedida

"Con todo este temporal vuelve la sensación de inseguridad, a pesar de que desde el instituto se dio cobertura a esto después de que pasase la marea de información. Con esta lluvia, teniendo en cuenta que el orgien que provocó todo esto eran filtraciones por humedad, estamos en un trance y lo vivimos un poco intranquilos", explica Ángel Aranda, miembro del AMPA del centro.

Una reforma en mayo

La APAE ha previsto que sea en mayo cuando se lleve a cabo una gran reforma en el centro que consistirá en tirar los techos e impermeavilizar los pasillos para evitar problemas de humedades que puedan agravarse por las lluvias.

A pesar de esta gran reforma que se va a tramitar de forma urgente, el AMPA reivindica una gran ristra de deficiencias en las instalaciones del centro que, insisten, llevan años denunciando.

Estado actual del techo desprendido de uno de los pasillos del IES Vicente Aleixandre, en Triana. / Cedida

La zona del aulario de este centro tiene alrededor de 60 años. Hace cuatro años pidieron a la APAE que se arreglara el techo del laboratorio porque tenía un estado deteriorado. Sin embargo, según fuentes del AMPA, la agencia pública esquivó responsabilidades y pidió al instituto que subsanaran los desperfectos con sus propios fondos porque eran daños menores que no ponían en riesgo la integridad de los alumnos.

El pasado mes de noviembre el centro repitió este mismo proceso y emitió un informe urgente a la Delegación Territorial de Educación para informar de los daños en el techo del salón de actos. "Lo informamos en noviembre y nadie ha venido estos meses a pesar de que hemos insistido", lamenta el AMPA.

Alumnos de Bachillerato afectados

Tras esta "grave incidencia", hace tres semanas que la actividad docente está afectada. La zona sigue precintada, lo que "dificulta gravemente la circulación y el acceso a las aulas de dicha planta". Hay cinco aulas inhabilitadas y los alumnos han tenido que trasladarse a bibliotecas o despachos que se han convertido en aulas improvisadas. Entre los alumnos afectados, destacan los de segundo de Bachillerato, que en pocos meses se presentarán a la selectividad.

"Desde el instituto han hecho todo lo posible para que la afectación sea la mínima, pero claro, la situación es la que es", sostiene Aranda.