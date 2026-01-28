Isabel Pineda, historiadora y guía turística sevillana: "Esta plaza de Sevilla fue mezquita, sinagoga e iglesia"

"Cuando realizamos visitas por esta plaza, hay gente que no se imagina que aquí antiguamente hubo una mezquita, que luego pasó a ser sinagoga y, finalmente, iglesia". Así ha narrado Isabel Pineda, historiadora y guía turística de Sevilla,la trayectoria de una de las plazas más turísticas y emblemáticas de toda la capital, situada en el antiguo barrio judío de la ciudad, actualmente conocido como barrio de Santa Cruz.

Se trata de la plaza que lleva su nombre, la plaza de Santa Cruz, que en la actualidad se ha convertido en uno de los rincones más fotografiados y admirados de la capital hispalense gracias a sus callejuelas estrechas, sus fachadas encaladas y sus frondosos naranjos, así como la hermosa cruz de forja sobre pedestal de piedra que corona la plaza.

El origen islámico: la mezquita de la Isbiliya árabe

Sin embargo, su imagen actual, que le ha hecho ser una de las piezas fundamentales del patrimonio histórico del Centro de Sevilla, poco tiene que ver con la que mostraba siglos atrás, en sus orígenes.

La plaza de Santa Cruz, el entorno de Sevilla que fue mezquita, sinagoga e iglesia / Ayuntamiento de Sevilla

"La plaza de Santa Cruz fue una mezquita, una sinagoga y una iglesia antes de ser esta plaza", ha explicado la historiadora sevillana. Tal y como ha narrado, en sus inicios, en este lugar se encontraba una de las mezquitas de la Isbiliya árabe.

De mezquita a sinagoga: la cesión de Alfonso X al barrio judío

Esta situación cambió cuando Alfonso X 'El Sabio' cedió los terrenos a los judíos para que la convirtieran en una sinagoga, ya que el entorno era el barrio judío de Sevilla.

La plaza de Santa Cruz, el entorno de Sevilla que fue mezquita, sinagoga e iglesia / Ayuntamiento de Sevilla

"Tras las revueltas de 1391, pasó a convertirse en una iglesia parroquial", ha señalado Pineda sobre la tercera vida de esta edificación. Finalmente, en 1806, la iglesia tuvo que cerrarse para hacer reformas al encontrarse en un "estado ruinoso".

El derribo en 1810 y su transformación en una plaza

Así, pasó a su última transformación, que se mantiene hasta día de hoy: "Finalmente, los franceses, en 1810, decidieron derribar esta iglesia para construir una plaza, razón por la que hoy no tenemos restos de ningún templo, pero sí la mítica plaza de Santa Cruz".

Pero, a pesar de haber perdido la fisionomía de sus vidas anteriores, el entorno de esta reconocida plaza aún mantiene recuerdos y pinceladas de cómo fue su pasado siglos atrás: "La calle que une esta calle con Refinadores justamente se llama calle Mezquita".