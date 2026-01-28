Muere un trabajador tras caerle una placa en una obra de Sevilla en plena borrasca Kristin

Un trabajador ha muerto este miércoles en Sevilla tras caerle encima una placa en una obra, tal como confirman desde el Servicio de Emergencias 112. El suceso ha tenido lugar en el Parque Tecnológico y Empresarial de Palmas Altas sobre las 12:55, durante una mañana marcada por el paso de la borrasca Kristin.

El Centro Emergencias Sanitarias 061 avisó al Servicio del 112 de que habían recibido un aviso por un trabajador "al que se le había caído una placa en una obra en el Parque Tecnológico y Empresarial de Palmas Altas", según detallan estas mismas fuentes. Los mismos alertantes del suceso indicaron además que la víctima "había quedado atrapada".

Tras esta comunicación, la sala coordinadora "activó de inmediato a lo Bomberos, a la Policía Nacional, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo". Asimismo, también se movilizaron hasta la zona a efectivos sanitarios, que una vez en el lugar certificaron "el fallecimiento de la persona".