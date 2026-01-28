El nivel de los embalses de Sevilla se aproxima al 100%: la borrasca Kristin ya llena el Gergal y el Melonares

La borrasca Kristin tiene este miércoles a Sevilla en vilo por las fuertes rachas de viento y las intensas lluvias, que están ocasionando numerosas incidencias tanto en la capital como en toda la comunidad autónoma. Tanto es así que las precipitaciones de estos tres primeros días de la semana han llevado a los embalses a acercarse al 100% de llenado. A nivel general, se encuentran ya al 95,9%, con 615,13 hm3 almacenados, frente al 93% de este martes con 596,48 hm3 almacenados. Hace un año, la situación era bien distinta, con apenas el 73,01% de llenado.

Salvo el de Cala, que va ya por el 89,4%, todos superan el 92% de agua embalsada. Esta situación, según confirmaron fuentes de Emasesa a El Correo de Andalucía, ha llevado a tener que aliviar o desembalsar en todos ellos desde este martes, de manera controlada, porque se encuentran por encima del resguardo establecido para enero.

Emasesa añade también que se están recibiendo unas aportaciones netas aproximadas de 40,0 hm3. El equivalente aproximado para unos cuatro meses de consumo de Sevilla y zona de influencia.

Así están los embalses de Sevilla

La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza este martes agua acumulada que llega al 95,9% de su capacidad máxima. En total, el volumen embalsado es de 615,13 hm3. En comparación con cómo estaban hace un año en esta misma fecha, los embalses de la provincia de Sevilla tenían un llenado del 73,01%.

Destaca El Gergal, situado en el término municipal de Guillena, con una capacidad máxima de 35,04 hectómetros cúbicos. Está en un volumen de embalsado de 35,04 hectómetros cúbicos. Es decir, al 100%.

El embalse de Melonares, situado entre los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso y dedicado exclusivamente al consumo humano, el más grande de la provincia con un máximo de 185,6 hectómetros cúbicos de capacidad que se encuentra actualmente al 99,7% de su capacidad, es decir, con un volumen de agua embalsada de 185,01 hm3 hectómetros cúbicos.

El de Zufre, con capacidad para 175,27 hm3 tiene un volumen de agua embalsada de 169,63 hm3, lo que representa el 96,8%. El de Aracena, con capacidad para 128,65 hm3 y un volumen de agua embalsada de 118,92 hm3, está al 92,4%.

Le sigue el embalse de la Minilla, con una capacidad máxima de 57,8 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado de 53,99 hectómetros cúbicos, o sea el 93,4% de su capacidad.

Por último, el embalse de Cala, localizado en El Ronquillo, está al 89,4%, es decir con 52,54 hm3 de volumen embalsado de una capacidad máxima de 58,8 hm3.

La CHG activa 15 alertas en la provincia de Sevilla

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) mantiene activas 15 alertas hidrológicas en la provincia de Sevilla, aunque solo una en nivel rojo, la de A49 Villanueva Río. Esto afectaría principalmente a Villanueva del Río y Minas. La CHG clasifica las incidencias por colores: amarillo (seguimiento), naranja (vigilancia) y rojo (desbordamiento).

En nivel naranja, que implica vigilancia, están M08 Río Viar, M06 Villaverde, A18 Lora del Río, A34 Carmona, M07 El Arahal, A19 Pte. Sifón, A54 La Rocina, A22 Aznalcázar y A39 El Guijo.

Y en nivel amarillo, que es simplemente seguimiento, A51 Gerena, A33 Rivera Huelva, A50 Zufre, M23 Río Huesna, y M54 Río Guadaíra. Se ha añadido también el M31 Arroyo Tamarguillo.