El nuevo barrio de Regimiento de Artillería toma impulso: los dos primeros edificios con 146 VPO empezarán tras el verano

Este 2026 será un año clave para el nuevo barrio de Regimiento de Artillería, que se está comenzando a levantar junto a Los Bermejales y se trata de una de las mayores promociones de vivienda pública asequible de la provincia de Sevilla. Los trabajos de urbanización de los suelos ya comenzaron en mayo de 2025, y de forma paralela el Ministerio de Vivienda prepara el proyecto de los dos primeros edificios de vivienda protegida, que empezarán a construirse previsiblemente tras el verano, en la segunda mitad del año. Las dos parcelas que pretende impulsar el Gobierno tienen una superficie máxima de 146 viviendas protegidas, una para 78 viviendas y otra para hasta 68 viviendas.

El Ministerio busca empresa que se encargue de la redacción de los proyectos de ambas promociones, a través de un contrato con importe (sin impuestos) de 737.660 euros. Las ofertas se pueden enviar hasta el 27 de marzo. La adjudicataria tendrá 75 días (algo más de dos meses) para presentar el proyecto básico del edificio y otros 75 días para presentar el proyecto de ejecución. Además, se hará responsable de todos aquellos documentos técnicos complementarios legalmente necesarios para la obtención de la licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

Estas dos superficies a desarrollar en primer lugar tendrán 2.553 m2 y 2.512 m2 de suelo respectivamente. Ambas formarán parte de esta primera fase de construcción de vivienda, dando continuidad a unos trabajos de urbanización que se podrán seguir realizando a la vez. La intención del Ministerio de Vivienda es que ambas obras puedan ser complementarias para agilizar los trabajos. Estas obras de urbanización se están llevando a cabo en un terreno de 14,2 hectáreas con un presupuesto de 13,7 millones de euros y se prolongarían durante al menos dos años (hasta mayo de 2027).

Excavadora en el solar del antiguo cuartel del Regimiento de Artillería en Sevilla / Jorge Jiménez

"Con la ejecución de los edificios residenciales sobre los citados solares se pretende dar respuesta a las necesidades de vivienda detectadas en el municipio, considerando conveniente la ampliación de la oferta de vivienda existente en alquiler a precio asequible", explica el Gobierno en el pliego consultado por este periódico.

Casi mil viviendas protegidas y servicios terciarios

En total, en estos los suelos se levantarán 948 viviendas: 853 se destinarán al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible (PVAA), y las restantes corresponden a una de las parcelas de cesión al Ayuntamiento. Se le dará así una nueva vida a los terrenos que en su día fueron ocupados por los cuarteles del Antiguo Regimiento de Artillería Daoiz y Velarde, situados junto a la SE-30 y la avenida de Jerez.

Además, el antiguo edificio principal de los cuarteles no se derribará, ya que será recuperado para uso de servicios terciarios, adaptado a las necesidades de este nuevo barrio, "con el objetivo de convertirlo en un referente en el diseño", según explicó en su día el Ministerio. Este edificio, realizado por José Pérez Reina en 1928, es un ejemplo de la arquitectura eclecticista sevillana, en la línea de Aníbal González.

El proyecto general incluye una movilidad mixta que integre viales para vehículos, viales de coexistencia, itinerarios peatonales y un carril bici que recorra todo el perímetro, pasando junto a las zonas verdes. Estos espacios ajardinados, que contarán con una amplia variedad de especies de baja demanda hídrica, han sido diseñados para dar servicio a los vecinos y como transición con las grandes vías que rodean la actuación. Asimismo, para generar sombra natural, el arbolado está presente en todas las calles y la plaza central, que también contará con pérgolas cubiertas de plantas que ayudarán a refrescar el ambiente en el caluroso verano sevillano.

Las obras realizadas en Regimiento de Artillería

Como aún no han comenzado las obras de los edificios de viviendas, algo que llegará a finales de año, en lo que se ha trabajado durante estos meses es en la urbanización del terreno. En abril de 2025 todas estas obras de urbanización recayeron en la UTE formada por Solido Obras y Mantenimiento S.L, Sardalla Española S.A e Ingeniería Digital Eléctrica S.L.

"En la actualidad, las obras prosiguen sin contratiempos, estando prevista su finalización a finales de abril de 2027, lo que permite avanzar en la redacción de los proyectos de edificación de las parcelas resultantes", informa el Gobierno de España.

Se han realizado obras de demolición de los firmes existentes, elementos perimetrales y otros que había que remover para poder tener el suelo disponible para la edificación. Estos trabajos han incluido también trabajos de limpieza y desbroce, excavación de la explanación y demolición de diferentes viales existentes en el ámbito. Todo ello con protección de la mayor parte del arbolado existente, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto.

En el tiempo que duren las obras se deben realizar movimientos de tierras y pavimentación, las distintas redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones y gas, así como las conexiones exteriores con los servicios generales de la ciudad.