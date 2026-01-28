El Puerto de Sevilla cierra 2025 con un alza del tráfico de mercancías del 3% y apunta a un negocio récord

2025 ha sido un año favorable para el Puerto de Sevilla, tanto por el incremento de la actividad portuaria (+ 3%), como por los nuevos desarrollos empresariales que suman más de 100.000 metros cuadrados otorgados en concesión, según ha informado la institución en una nota de prensa.

Por un lado, el movimiento de mercancías ha experimentado una subida del 3,43 % respecto al año anterior, hasta situarse en 4,42 millones de toneladas impulsadas, en especial, por la evolución favorable de los fertilizantes, de las chatarras de hierro y del contenedor.

Más de 100.000 metros de superficie otorgada

Por otro, la superficie otorgada en concesión ha superado los 100.000 metros cuadrados. Entre las nuevas concesiones tramitadas destacan las ampliaciones de las terminales portuarias al sur; el desarrollo de la península del Cuarto que albergará una planta de biogás y otra dedicada al reciclaje y tratamiento de residuos; y la expansión de la Zona de Actividades Logísticas con nuevas naves. Esta apuesta empresarial evidencia el alto grado de compromiso de la Comunidad Portuaria y refuerza la competitividad del puerto sevillano.

Año récord

En el ámbito económico, las previsiones de cierre sitúan 2025 como año récord para la Autoridad Portuaria de Sevilla, con un importe neto de la cifra de negocio de 23,9 millones de euros y beneficios de explotación de 4 millones.

En cuanto a la inversión pública, ha rondado los 6 millones de euros destinados a proyectos para favorecer la digitalización y la ampliación de las infraestructuras ferroviarias; así como para dotar con mayor capacidad la infraestructura eléctrica de la margen izquierda de la dársena, lo que favorecerá desarrollos como el distrito urbano portuario y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto.

Líder en fertilizante

Por tipo de mercancías, crecen un 8,14% los graneles sólidos. Dentro de este grupo repuntan los abonos naturales y artificiales, que alcanzan las 608.800 toneladas (13%), el mejor resultado en los últimos diez años. Estos datos consolidan al Puerto de Sevilla como líder nacional en importación de fertilizantes, y lo afianzan como nodo logístico para el sector por sus instalaciones, y experiencia y valor añadido que aportan a las mercancías los operadores.

Asimismo, dentro de los graneles sólidos, también despuntan las chatarras del hierro con un incremento del 19,28%, lo que suponen 476.700 toneladas movidas en 2025. Esta mercancía se destina a las dos plantas siderúrgicas del área de influencia del Puerto de Sevilla, situadas en Alcalá de Guadaíra y Jerez de los Caballeros.

Respecto a los graneles líquidos, descienden un 8,57%, hasta las 519.000 toneladas, debido a la bajada experimentada por los aceites y grasas. A pesar de esta cifra, 2025 se mantiene como la segunda mejor anualidad de la última década para este tipo de tráfico.

Más medios y capacidad logística

Durante 2025 se sentaron las bases de nuevos desarrollos que potenciarán el crecimiento y la competitividad portuaria. Las ampliaciones de Sevitrade y Aldeport, dos de los grandes operadores logísticos de Sevilla, modernizarán las instalaciones portuarias con nuevas naves y tanques para líquidos, en especial, dedicados a optimizar el transporte de productos agroalimentarios.

Además, la entrada de Estibadora Sevillana en el capital de Euroports Carbón Puerto ha reforzado la capacidad operativa de esta última, al incorporar medios técnicos e infraestructuras en el Muelle de Norte.

Efecto Pachuca

El tráfico del contenedor evoluciona ligeramente al alza, sobre todo tras la incorporación de una nueva línea marítima semanal que conecta Sevilla con el Archipiélago Canario. En total, la Terminal Marítima del Guadalquivir movió 1,1 millones de toneladas (1,37%) y 156.644 TEU (2,83%).

En septiembre, la naviera CMA CGM intensificó su presencia en el Puerto de Sevilla con la puesta en servicio del buque CT Pachuca entre Sevilla-Canarias. Ahora, son cinco las conexiones marítimas semanales con las islas, tres ofrecidas por CMA CGM y dos por Boluda Lines.

Como plataforma sincromodal, el Puerto de Sevilla registró un aumento del 7 % en el número de buques, hasta 991, y un crecimiento del 4,5 % el GT (arqueo bruto). Por el contrario, desciende el número de trenes un 13 % con 975 convoyes.

Más cruceristas y escalas

En 2025, más de 23.800 cruceristas visitaron Sevilla (11,71%) y se contabilizaron 82 escalas (9,33%). A finales de año, la Autoridad Portuaria impulsó el negocio del crucero y megayate con la adjudicación de la gestión de estas dos líneas a Global Ports and Ocean Platform Marinas.

Esta alianza empresarial, conformada por Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo; y Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los principales gestores de marinas de grandes esloras en España, potencia la oferta del puerto sevillano para atraer más escalas durante los próximos 25 años.

A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports and OPM Sevilla invertirá más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal en uno de los históricos tinglados del Puerto de Sevilla, dentro del ámbito del Distrito Urbano Portuario. Además, el programa de inversión también recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.