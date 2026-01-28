Rescatan a un hombre arrastrado por la corriente en el Vado del Quema

La Guardia Civil ha rescatado este miércoles a un hombre que estaba siendo arrastrado por la corriente a la altura del Vado del Quema, en Aznalcázar, como consecuencia de la borrasca Kristin.

Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía en una nota, en la que ha cifrado en 425 las incidencias gestionadas por el 112 en la provincia de Sevilla durante la mañana de este miércoles.

Entre estas incidencias, ha destacado el desprendimiento de parte del techado del pabellón deportivo de Plaza Artena, en Alcalá del Río, y la caída de parte del techo de un instituto en Lebrija, sin que en ninguno de los casos se hayan registrado heridos.

En Sevilla capital, la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Hospital Virgen del Rocío ha provocado una mujer herida leve.

En cuanto a las carreteras, la Junta de Andalucía ha subrayado afecciones en ambos sentidos de la A-361, a la altura de Morón de la Frontera, y en la SE-4104, en Alcolea del Río.

Por otro lado, se han registrado problemas en el suministro eléctrico en varios municipios, entre ellos El Palmar de Troya y Estepa. En este último, el Ayuntamiento ha señalado que se ha recuperado la electricidad en gran parte de la localidad, aunque aún persisten zonas sin luz, probablemente debido a la rotura de cables ocasionada por la caída de árboles.

Sobre la situación de los ríos, según la web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), actualmente hay tres municipios en nivel rojo: el paso del río Guadaíra por Arahal, el río Guadiamar por El Guijo y el río Corbones por Lora del Río.

En Lora del Río también preocupa la situación del río Guadalquivir. Según ha indicado el Ayuntamiento, sobre las 16.00 horas de este miércoles el caudal ha superado los mil metros cúbicos por segundo.

El alcalde del municipio, Antonio Enamorado, ha señalado que esperan que el nivel del río vaya descendiendo en las próximas horas, aunque ha mostrado su preocupación ante posibles inundaciones derivadas de los desembalses.