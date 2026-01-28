Un restaurante submarino en Sevilla: así son las cenas que ofrece el acuario para degustar los mejores platos entre tiburones, tortugas y rayas

"La cena más romántica y original que puedas encontrar en la oferta gastronómica de la ciudad". Así califican los propios organizadores uno de los planes más singulares de toda la provincia de Sevilla, que permite a sus comensales disfrutar de los mejores platos rodeados de tiburones, rayas y tortugas nadando a su alrededor.

Se trata de las cenas que ofrece el Acuario de Sevilla, que ofrece un "delicioso menú" en compañía de toda clase de peces y animales marinos junto a su oceanario de nueve metros de profundidad que les permitirá tener una insólita velada mientras observan la amplia fauna del acuario.

Una visita VIP al Acuario de Sevilla

Con esta experiencia, los usuarios pueden disfrutar de una visita VIP al acuario, que se cierra para el grupo que haya contratado la actividad, así como una cena servida en el propio acuario por el restaurante del parque, Muelle 21.

Este menú constan de una copa de bienvenida, a la que siguen diversos aperitivos, como lollipops de foi, chocolate blanco y cebolla caramelizada; aguachile de gambón y mango; fresón de queso, y sopita de melón y hierbabuena.

El menú completo de la cena en el acuario

Tras esto, será el momento del primer plato, tonato vitello de salmón marinado, alcaparras fritas y tomates confitados; al que le seguirá un segundo plato de capuchino de ternera con espuma de patata trufada y cacao.

Para finalizar esta cena especial que dura en torno a una hora, se servirá como postre pannacota cocida y aromatizada con perlas de vainilla y ramas de canela, con un interior de cremoso de frambuesas y crocanti de almendra.

Precio por persona de estas cenas acuáticas

Pero este evento no se celebra de periódica, sino que el propio acuario es el encargado de anunciar sus siguientes fechas en su página web. La última que se llevó a cabo fue el 22 de enero, tras lo que se espera que en las próximas semanas se comunique la siguiente cita.

El precio de esta cena submarina es de 85 euros por persona y la asignación de mesas, que pueden ser en la primera o segunda fila del acuario, se realiza según orden de inscripción.

Condiciones para asistir a estas cenas de Sevilla

Una vez que se ha pagado la reserva, se puede cancelar la plaza hasta 48 horas antes de realizarse la cena. Además, la actividad, para la se debe tener una edad mínima de 14 años, puede suspenderse con una antelación mínima de 12 horas si falta aforo mínimo.

Para llevar a cabo las reservas o pedir información, el acuario ha puesto a disposición de la ciudadanía el correo eventos@acuariosevilla.es y el teléfono 955 441 541.