Sevilla se repone de una mañana de caos por la borrasca Kristin: con un centenar de caídas de árboles y cortes de tráfico

Árboles caídos, calles cortadas y fuertes rachas de viento acompañadas de una lluvia intensa. Este ha sido el balance de una mañana repleta de incidencias provocadas por la llegada de la borrasca Kristin a Sevilla. El alcalde, José Luis Sanz, ha informado que se han contabilizado cerca de 200 incidencias en lo que llevamos de miércoles que han sido gestionadas por los diferentes servicios de emergencia del Ayuntamiento.

Sanz ha destacado que la mayoría de incidencias, cerca de un centenar, han sido motivadas por caídas de árboles, con los consecuentes cortes de tráfico, en la calle San Jacinto, Avenida de La Palmera, Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril o calle Marqués de Pickman.

El alcalde también ha confirmado que no ha habido que lamentar heridos de gravedad, más allá de la mujer herida levemente por la caída de un árbol en el interior del Hospital Virgen del Rocío.

Aviso naranja y dispositivo activado hasta las 15.00 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba el aviso naranja por los fuertes vientos traídos por la borrasca Kristin, pero pese a la previsión las incidencias se han sucedido desde primera hora de la mañana. Por eso el Ayuntamiento mantiene activado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 y todos los dispositivos municipales en la calle.

Según el alcalde, el nivel se mantendrá activo después del fin del aviso, previsto por la Aemet para las 15.00 horas, para "poder garantizar la seguridad y revisar el buen estado de parques y jardines", que se mantendrán cerrados "hasta que se revisen".

Mientras tanto, se mantendrán atendiendo a lo que pueda suceder unos 80 bomberos, más de 50 patrullas de Policía Local, 30 efectivos de protección civil y 300 personas de Parques y Jardines, que están revisando el patrimonio verde.

Situación de los embalses, SE-20 y Valdezorras

Sanz ha informado que los embalses se encuentran por encima del 96% y que están desembalsando en estos momentos. Por otro lado, ha subrayado que los tanques de tormenta con los que cuenta la ciudad "han funcionado".

Sobre el estado de la SE-20, cuyo tráfico se ha restablecido entre San Jerónimo y el Aeropuerto, Sanz ha señalado que las obras de reurbanización de la vía están adjudicadas a la espera de que "pare de llover" para iniciar con los trabajos.

Por otro lado, sobre la situación en Valdezorras, Sanz ha indicado que "no ha habido más novedades" en las últimas horas y que los servicios municipales "estuvieron desplegados en la zona".