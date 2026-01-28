Sevilla estrena 250 nuevas plazas de zona azul en el entorno del Prado San Sebastían

La zona azul de Sevilla se ampliará a partir de este jueves 29 de enero. El Ayuntamiento pone en marcha su nuevo plan para el estacionamiento regulado en superficie que implica la implantación de 250 nuevas plazas en seis calles situadas en el entorno de del prado san Sebastían y la zona de la Pirotécnia.

Las nuevas zonas de aparcamiento regulado se localizan en la Avenida de la Borbolla, Avenida de Portugal, Diego de Riaño, Ciudad de Ronda, Infante Carlos de Borbón e Infanta Luisa de Orleans. Destacan unas 100 nuevas plazas en Diego Riaño y 49 en Ciudad de Ronda. Las líneas discontínuas ya se encuentran pintadas en las nuevas zonas de estacionamiento.

Según ha explicado el Ayuntamiento de Sevilla, el objetivo principal de esta medida es favorecer la rotación de vehículos en una zona con una elevada concentración de zonas de oficinas y sedes administrativas. Además, la actuación busca compensar la pérdida de plazas de aparcamiento para los residentes derivadas a las obras de metrocentro y otras intervenciones urbanas realizadas recientemente en el área céntrica.

Los residentes no se verán perjudicados, ya que podrán acogerse a una tarifa plana mensual al margen de la tarifa general de 1,70 euros por dos horas y el horario habitual de regulación. Durante los primeros días de funcionamiento no se impondrán sanciones, limitándose los controladores a dejar notas informativas para facilitar la adapatación de los conductores al nuevo sistema.

División de opiniones en el barrio

Entre los vecinos y trabajadores de la zona, la implantación de la zona azul ha generado opiniones diversas. Algunos consideran que puede mejorar la movilidad, aunque expresan su malestar por el coste y la gestión del estacionamiento.

Desde el bar restaurante La hostería del Prado, una de sus trabajadoras explicó a este periódico las molestias que va a suponer la ampliación de la zona azul: "Me parece horrible tener que salir cada dos horas a cambiar el ticket para evitar una multa".

Sin embargo para otros es una medida positiva. "Puede ayudar a la circulación del tráfico, pero tener que pagar un día completo cada vez que venimos a trabajar resulta excesivo”, destaca un trabajador del Hotel Alcázar Sevilla.