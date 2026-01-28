Qué significan las alertas rojas, naranjas y amarillas de Aemet: así se interpretan

Ante un episodio de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por cualquier fenómeno meteorológico, la duda que se plantea es desde qué momento se pasa de una situación de nivel normal a aviso amarillo, naranja o rojo.

En este sentido, el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) emite avisos en tres niveles según la peligrosidad de los fenómenos meteorológicos. El nivel amarillo indica un peligro bajo, donde se espera que los bienes y personas vulnerables en zonas expuestas puedan sufrir algunos impactos. En este caso, se recomienda estar atento y mantenerse informado, ya que podrían producirse daños moderados.

El nivel naranja representa un peligro importante, donde los bienes y la población vulnerable en zonas expuestas podrían enfrentar impactos graves. En este nivel, se aconseja estar preparado, tomar precauciones y seguir de cerca las actualizaciones meteorológicas, ya que podrían ocurrir daños graves. Finalmente, el nivel rojo es el más extremo, con un peligro extraordinario. Los daños podrían ser muy graves o catastróficos, y se recomienda tomar medidas preventivas inmediatas, evitar viajar salvo por necesidad y seguir las indicaciones de las autoridades.