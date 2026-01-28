La borrasca Kristin castiga a Arahal: el temporal deja daños en un instituto, arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos

Los efectos del temporal Kristin se han notado en muchos municipios de la provincia de Sevilla. Uno de ellos, Arahal, donde este miércoles por la mañana el paso de la borrasca ha provocado daños materiales en un instituto público de la localidad, el desborde de arroyos y la caída de un cable de alta tensión junto a la autovía A-92.

Según detallan fuentes cercanas a los hechos, el temporal ha levantado la chapa del techo de un aula del IES Al Ándalus. Tras esta incidencia, los Bomberos acudieron de inmediato al instituto para atender el aviso y poner a salvo a los alumnos del centro, que no han sufrido daños, tal como confirman desde el Ayuntamiento de Arahal.

Para garantizar la seguridad de la comunidad educativa, se ha desalojado el ala del IES Al Ándalus en el que se han producido estos hechos "y se han reubicado a los estudiantes en el resto del centro educativo", según detallan fuentes consultadas por este medio. Asimismo, se ha dejado inutilizada la parte en que se registraron estos daños materiales tras el paso del temporal.

Arroyos desbordados y cables de alta tensión caídos

"Un cable de alta tensión ha caído de una torre de suministro de electricidad que hay junto a la A-92. El cable va desde esta vía a otra torre ubicada junto a la depuradora de Arahal", ha informado el Consistorio de este municipio a través de un comunicado. "Los agentes de la Policía Local se encuentran en la autovía regulando el tráfico, indicando a los conductores que reduzcan la velocidad a su paso por la zona mientras llega la Guardia Civil de Tráfico".

Eso sí, desde el Ayuntamiento de Arahal insisten en señalar que "la autovía no ha quedado cortada" por este motivo. "La circulación está siendo regulada por la Policía Local Arahal hasta que llegue la Guardia Civil", recalcan a través de una publicación en redes sociales.

Además, las intensas lluvias han provocado que los arroyos Arahal Saladillo y Alameda se encuentren desbordados, con cortes en el camino de acceso a núcleos de viviendas en el campo, según informa Europa Press. El Consistorio ha insistido a la población que evite desplazamientos que no sean necesarios y que no se acerquen a los cauces de los ríos.