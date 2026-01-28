Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una terraza se desploma en Sevilla Este a causa de los fuertes vientos en la capital

Ramón Morales

Sevilla

El fuerte temporal en Sevilla capital con viento y lluvias ha provocado, entre las muchas incidencias este miércoles, la caída de una terraza en la calle Indonesia en Sevilla Este, según ha informado a este periódico el servicio de Emergencias 112, afortunadamente sin heridos.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10.00 horas de la mañana de este miércoles, cuando Sevilla se encontraba con aviso naranja por viento. Varios alertantes contactaron con el 112 avisando de la incidencia en la citada calle, en el número 6, tras la cual habían caído cascotes y la barandilla al suelo, provocando daños materiales a algunos coches.

Inmediatamente, fueron movilizados efectivos de la Policía Local de Sevilla y Bomberos que acudieron al lugar para reforzar la terraza dañada y comprobar que no se producía ningún desprendimiento más.

