El mal tiempo trunca la gran tractorada prevista por los agricultores este jueves en Sevilla contra Mercosur

Asaja-Sevilla,Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla habían convocado para este 29 de enero a los agricultores de la provincia a participar en el “SuperJueves del campo”, una gran protestas también prevista en otros puntos de España y que quería ser un clamor contra la política agraria europea.

Sin embargo, la mala meteorología ha truncado la gran tractorada procedente de distintos puntos de la provincia que tenía previsto culminar en la Plaza de España.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno, esta administración ha remitido a las asociaciones agrarias un informe realizado por la Policía Local en la que este cuerpo dependiente del Ayuntamiento de Sevilla advertía del cierre del Parque de María Luisa y de la necesidad de mantener expeditas las vías de evacuación de la ciudad por el mal tiempo, algunas de las cuales se veía afectada dentro del recorrido de las tractoradas, que entraban a la capital desde distintos puntos.

Informe de la Policía Local

"Estando activado el Plan de Emergencias Municipal de Sevilla (PEM-SE) en su nivel 1, que implica, entre otras medidas, el cierre preventivo de los parques públicos, incluido el Parque de María Luisa, no resulta posible el estacionamiento de los vehículos en el lugar inicialmente previsto, ni tampoco el acceso de personas", subraya el informe.

Además, continúa diciendo que, "al presumir que el PEM-SE continúe activado, se desaconseja la circulación de los vehículos participantes en la manifestación-caravana por la ciudad, ya que obstaculizarían las vías de emergencias e impedirían la labor de los servicios de urgencias en caso necesario".

Fuentes de las organizaciones convocantes han señalado a este periódico que en estos momentos no hay otra fecha sobre la mesa y que las asociaciones agrarias y cooperativas se volverán a reunir para decidir los siguientes pasos.

Principales reivindicaciones

Con estas protestas, los agricultores quieren poner en el foco algunas cuestiones decididas en el seno de la Unión Europea que entienden que les perjudica de lleno.

Así, destacan el rechazo de Mercosur y de todos los acuerdos comerciales desequilibrados en los que el campo es sólo moneda de cambio, así como la oposición a la desaparición de la PAC y de los recortes para agricultores y ganaderos.

Soluciones urgentes y definitivas ante la falta de mano de obra en el campo, medidas compensatorias ante el desmesurado incremento de los costes de producción o la simplificación real y efectiva de la burocracia "que asfixia" a sus explotaciones, son otros de los motivos de la gran manofestación, que preveía caravanas de tractores a las 8:00 horas desde Isla Mayor (Sede de la Federación de Arroceros), Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo) Carmona (Polígono industrial El Pilero) y Los Palacios y Villafranca (Recinto ferial).