La Universidad de Sevilla suspende la actividad en el exterior de sus instalaciones por el temporal

La Universidad de Sevilla ha emitido un comunicado en el que avisa de que se suspenden todas las actividades al exterior en instalaciones y espacios universitarios debido al temporal que está azotando a Andalucía por la borrasca Kristin. Desde primera hora de este miércoles la ciudad de Sevilla se enfrenta a alertas de nivel naranja por fuertes vientos de hasta 90 km/h en la Campiña y Sierra Sur, y aviso amarillo por vientos y lluvia en la Sierra Norte. Estas alertas de Aemet están previstas que finalicen a las 15.00 horas.

Ante este escenario, la universidad asegura que se encuentra en contacto permanente con la Subdelegación del Gobierno para valorar la evolución de la situación y las medidas que pudieran adoptarse.

A primera hora de la mañana han publicado un comunicado preventivo para advertir de la existencia de riesgo de accidente por caída de ramas, árboles u otros elementos pesados en las zonas exteriores de las facultades. Por ello, recomiendan a los estudiantes y profesores "mantenerse a cubierto y evitar desplazamientos y deambular por los campus".

Día no lectivo por Santo Tomás

Este miércoles, Día de Santo Tomás de Aquino, es un día no lectivo en la Universidad de Sevilla, por lo que no se impartirán clases ni se desarrollarán actividades docentes debido a la festividad. Sin embargo, la actividad en el interior de las instalaciones se desarrollará con normalidad. Es decir, las bibliotecas se mantienen abiertas y el personal de los campus sigue trabajando.

Desde la universidad piden extremar las precauciones a los alumnos y permanecer "muy atentos a los avisos oficiales de AEMET y a la comunicación institucional de la Universidad de Sevilla, por si la previsión meteorológica cambiase en las próximas horas".

La Pablo de Olavide cancela actividades al aire libre

Del mismo modo, la Universidad Pablo de Olavide ha activado el nivel naranja del Plan de Emergencias por fuertes vientes y también ha decidido cancelar todas las actividades al aire libre. Además, ha advertido del riesgo de caída de ramas, árboles u objetos pesados, por lo que recomiendan permanecer a cubierto y evitar deambular por el campus.

En cuanto a las clases y las actividades docentes en espacios interiores se desarrollarán con normalidad, salvo que se indiquen cambios en función de la evolución meteorológica.

Clases canceladas en 77 municipios

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado la suspensión de la actividad lectiva presencial este miércoles en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha detallado en rueda de prensa tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias, celebrada la noche de este martes, el consejero del ramo, Antonio Sanz, ha indicado que la suspensión de la actividad lectiva afecta a centros de 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz. Además, ha recomendado que en el resto de los centros educativos y universitarios no se realicen actividades al aire libre, deportivas ni recreativas.