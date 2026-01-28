Vecinos de San Juan de Aznalfarache en guerra por una gasolinera a 14 metros de sus casas: "No queremos intoxicarnos"

Una nueva gasolinera a 14 metros de 150 viviendas. Hace 10 días, los vecinos de la urbanización de Valparaíso, en el municipio de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) se llevaron las manos a la cabeza cuando vieron a un equipo de albañiles y obreros en el terreno que colinda con el McDonald's de la barriada, ubicado en la calle Ámsterdam. Así fue como se enteraron de que próximamente la promotora Petroprix abriría una nueva estación de gasolina low cost y 24 horas en su misma calle. La tercera que se ubicará en esa zona.

En menos de dos semanas la noticia corrió como la pólvora entre los vecinos, que ya se han organizado para pedir explicaciones al Ayuntamiento y denunciar públicamente que están en contra de esta apertura. "Nos preocupa nuestra salud, no queremos intoxicarnos y enfermarnos por culpa de los gases tóxicos que pueda desprender la gasolina. No queremos que nos pase lo mismo a que los vecinos de Coria del Río", dice Elena Benítez, portavoz y vecina afectada de la barriada.

Pancartas de los vecinos de San Juan de Aznalfarache para denunciar la construcción de una nueva gasolinera en su barriada. / Cedida

Tal como relata esta sevillana, el barrio no necesita más estaciones porque hay dos a 50 y 100 metros de las viviendas. Lejos de pedir una gasolinera, los vecinos reclaman paradas de autobuses, farmacias, guarderías, bancos, colegios e institutos. Por ello, se han puesto manos a la obra para tratar de impedir la construcción de este gran surtidor: "Hemos puesto reclamaciones al propio Ayuntamiento y hemos pedido el expediente de la gasolinera. El siguiente paso es recurrir a asesoramiento legal para poner una demanda a la empresa o al propio ayuntamiento, que son quienes le han concedido la licencia".

Fuentes del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache aseguran a este periódico que "la gasolinera cumple legalmente con todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo la obra" y que la Junta de Andalucía ha otorgado los permisos correspondientes. "Estamos preocupados por la situación y entendemos la preocupación de los vecinos. Este lunes nos reunimos con ellos y lo seguiremos haciendo cuando lo pidan. La alcaldesa lleva toda la mañana hablando con ellos, ayer les dio su teléfono particular", explican desde el consistorio.

Una de las principales quejas de los vecinos es el difícil acceso al expediente de la gasolinera, que tal como insiste Benítez, llevan días reclamándolo. Sin embargo, desde el Gobierno local aseguran que este miércoles se habrá dado acceso al expediente a aquellos vecinos que lo han solicitado. "Un vecino ha pedido una suspensión cautelar de las obras y desde el departamento jurídico se va a valorar", apuntan, insistiendo en que ayudarán a los vecinos en todo aquello que esté en sus manos.

Una gasolinera legal

En algunas de las viviendas de esta barriada se leen carteles con mensajes como "Con la salud no se juega, Petroprix no", "No vendas salud por combustible" o "Petroprix, fuera de aquí". Es una prueba visible de que los vecinos están inquietos e indignados ante esta nueva apertura en un terreno privado que colinda con un terreno municipal. Desde el Ayuntamiento sostienen que la gasolinera "es legal" y ante eso, independiente de una decisión política, aseguran que no pueden prohibirla. "Somos conscientes de que ya hay dos gasolineras, pero la realidad es que no existen limitaciones legales para ese tipo de actividad", insisten fuentes consistoriales.

Pese a este escenario, los vecinos insisten en que van a estudiar rigurosamente toda la documentación a pesar de que, desde el ayuntamiento aseguran que por el momento las obras de la gasolinera van a continuar adelante.

24 horas, 'low cost' y sin personal

¿Cómo será esta gasolinera? En un principio, tal como relata la portavoz del vecindario afectado, se tratará de una estación low cost y sin personal, de autoservicio. Además, está previsto que esté abierta las 24 horas del día, algo que podría afectar en el descanso de los vecinos. Otra de las preocupaciones es la ubicación de la estación: en el interior de la barriada.

De esta forma, los vecinos que viven entre la Avenida de Europa, la calle Ámsterdam, Mónaco, Edimburgo o Venecia verían afectado el tráfico con la llegada de camiones. No obstante, desde el Ayuntamiento aseguran que el tráfico urbano no sufrirá cambios porque los vehículos llegarán hasta la gasolinera a través de una vía paralela a la autovía de la barriada.

¿Qué pasó en Coria del Río?

Para estos vecinos el famoso caso de la barriada de Guadalquivir de Coria del Río es un presagio de lo que les podría pasar a ellos si finalmente se construye la gasolinera frente a sus hogares, a escasos 14 metros entre las fachadas de las viviendas y el terreno del establecimiento. Desde 2017, la Asociación vecinal de Coria del Río ha impulsado numerosas protestas, manifestaciones y denuncias contra la Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento "por no atender su situación". Llevan ocho años inhalando hasta 16 tóxicos diferentes como el benceno, el hexano o el tolueno. Como consecuencia, sufren episodios de malos olores y problemas de salud que van desde los mareos, cefaleas y afecciones respiratorias hasta el diagnóstico de tumores cancerígenos y enfermedades cardiovasculares.

Hace menos de una semana, tras ocho años de lucha vecinal, 10 vecinos afectados consiguieron que por primera vez les viera un médico forense después de dar positivo en tóxicos en una prueba de 2019.

Los vecinos de San Juan de Aznalfarache temen que algo similar pueda suceder en su barriada. Por ello, en menos de dos días el grupo de WhatsApp para comenzar el movimiento de resistencia ya cuenta con más de 200 personas. "No vamos a parar, nos preocupa mucho".