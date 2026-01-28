A la venta un piso moderno con piscina junto a Santa Justa por 312.000 euros
Diseño actual y buena conexión en una de las áreas con mayor demanda residencial de Sevilla.
Redacción Tucasa.com
Una vivienda de obra nueva en Arroyo–Santa Justa, dentro del distrito San Pablo–Santa Justa de Sevilla, ha salido al mercado destacando por su diseño actual buena distribución y situación estratégica cerca de servicios y comunicaciones, lo que la convierte en una opción interesante tanto para quienes buscan su primer hogar como para quienes valoran una inversión con potencial en la capital hispalense.
Descubre más
Piso de obra nueva con piscina en zona Arroyo - Santa Justa
Situado en la calle Santa María, esquina con la calle Jabugo, este piso en primera planta ofrece 76 m² construidos repartidos en dos dormitorios y un baño, distribuidos con criterios contemporáneos que priorizan la comodidad y la luz natural.
El proyecto inmobiliario en el que se integra la vivienda consta de pocas unidades, con materiales actuales y un diseño pensado para responder a las exigencias de quienes buscan espacios abiertos y funcionales. La cocina se integra con el salón-comedor, favoreciendo así un ambiente diáfano y versátil que se adapta tanto a la vida diaria como al entretenimiento.
Además, la propiedad dispone de balcones que aportan ventilación y luminosidad, y la posibilidad de plaza de garaje en la misma urbanización, una ventaja clave en una zona donde el aparcamiento es un bien muy valorado.
La ubicación es uno de los principales atractivos de este inmueble. Arroyo – Santa Justa está consolidado como un barrio con excelente conectividad y servicios: desde transporte público hasta tiendas, centros educativos y opciones de ocio, con la Estación de Santa Justa a un paseo, facilitando las conexiones ferroviarias con toda Andalucía.
El piso representa una oportunidad interesante en un mercado que sigue registrando alta demanda por viviendas bien ubicadas y con diseño contemporáneo.
Más información y fotografías de venta de piso en San José Obrero, Sevilla, Arroyo-Santa Justa o rellenando el formulario siguiente:
La apuesta por espacios abiertos y comunicados con el entorno urbano hace de esta vivienda una opción a tener en cuenta tanto para vivir como para invertir en una de las áreas más dinámicas de Sevilla.
