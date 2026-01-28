El vertedero ilegal de Sevilla está junto al Guadaíra: la Fiscalía ve riesgo de contaminación del agua y Emasesa lo descarta

En la finca Rancho Vega Baja, cerca de la barriada de Padre Pío-Palmete y del término municipal de Alcalá de Guadaíra, existe un terreno público en el que la Fiscalía de Medioambiente considera que se ha permitido un vertedero ilegal desde el año 2001 sin que se hayan tomado las medidas oportunas para evitarlo. Por ello, según ha podido saber El Correo de Andalucía, ha formulado una denuncia en el Juzgado contra al Ayuntamiento de Sevilla. Entre los motivos, advierte de las posibles consecuencias que puede tener para el río Guadaira. El escrito define este vertedero como "una actividad susceptible de provocar la contaminación del dominio público, de las aguas superficiales próximas al cauce y de las aguas subterráneas por la alta permeabilidad del terreno".

Actualmente, tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento, a través de Emasesa, concluyen que no se ha detectado la contaminación del río, aunque el Ministerio Público advierte del peligro que conlleva que se siga perpetuando en el tiempo este vertedero y de las consecuencias que puede tener para el cauce y para el medio ambiente en general. "No se detecta contaminación en el río Guadaira en relación con los posibles vertidos difusos procedentes de la parcela municipal", defiende Emasesa tras una inspección el 30 de diciembre de 2025.

Según el expediente aprobado en la Junta de Gobierno local el pasado viernes, a la que ha tenido acceso este periódico, "la denuncia se refiere a varias parcelas catastrales situadas en el TM [término municipal] de Sevilla y el TM de Alcalá de Guadaira. Parte de los suelos referidos en la denuncia son de titularidad municipal, están clasificados como suelo no urbanizable en el PGOU de Sevilla y se localizan relativamente próximos a la EDAR Ranilla, entre la margen derecha del río Guadaíra, el anillo ferroviario de cercanías y el Polígono el Malecón (TM de Alcalá de Guadaíra)".

Allí, los agentes del Seprona constataron en 2024 y 2025 "la existencia de un vertedero de grandísimas dimensiones y larga evolución temporal" por lo que se abrieron las diligencias para valorar la existencia de posible responsabilidad penal. Y, tras realizar este análisis, la Fiscalía decidió formalizar la denuncia. En el informe se detalla que el vertedero tiene 64 hectáreas y los residuos han llegado a alcanzar los 390.000 metros cúbicos de los cuales 200.000 metros cúbicos están en la parcela del Ayuntamiento de Sevilla.

El peligro del vertedero cerca del río Guadaíra

La denuncia, consultada por este periódico, destaca que la proximidad al río Guadaíra implica el "consiguiente peligro para las aguas subterráneas y superficiales de generarse lixiviados que pudieran alcanzar el cauce del río o filtrarse al terreno". Es decir, que líquidos contaminantes pudieran llegar al río. De hecho, un informe del 2 de diciembre de 2024 remitido por la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) asegura que "presenta concentraciones por encima de los umbrales de calidad y se considera en mal estado químico, aparte de la presión difusa de origen agrario que supone un exceso de nitratos. Se incide en que nos encontramos ante un suelo de alta permeabilidad y vulnerabilidad a la contaminación".

Más adelante, en noviembre de 2025, "en el conjunto del paraje se constata un incremento de volumen de residuos con respecto a la inspección realizada en abril de este mismo año". Así, tras las diferentes inspecciones realizadas en los últimos años, se concluye que "en los expedientes sancionadores abiertos por la Delegación de Medio Ambiente al Ayuntamiento no consta que el vertedero haya provocado ya daños graves a la salud de las personas o al medioambiente, siendo los residuos no peligrosos en su mayoría". Aunque, "sin perjuicio de que se le advierta de la latencia de un peligro que debe ser corregido".

Así es como se justifica que de momento no ha habido daños pero podría haberlos. Incluso en un informe dirigido por la Comisaría de Aguas al Seprona se expone que "no se ha constatado que los residuos hayan alcanzado el dominio público hidráulico o que hayan producido daños a la calidad de las aguas", aunque de nuevo "sin perjuicio de que constituyan una actividad susceptible de provocar la contaminación del dominio público, de las aguas superficiales próximas al cauce y de las aguas subterráneas por la alta permeabilidad del terreno".

Imagen de un vertedero ilegal intervenido por el Seprona entre Sevilla y Alcalá de Guadaíra. / GUARDIA CIVIL

Entre las conclusiones, se expone finalmente que un informe pericial del UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil) sobre el área afectada, con dos acuíferos porosos y de alta permeabilidad, se constata la existencia de una mezcla heterogénea de restos de neumáticos quemados, residuos o envases de productos. Y que el vertedero "supone un riesgo grave tanto para el medioambiente como para la salud de las personas (...) con el consiguiente peligro para las aguas subterráneas y superficiales derivado de la producción de lixiviados generados por la descomposición de residuos orgánicos, con la consiguiente contaminación de los acuíferos y peligro de eutrofización de las aguas superficiales, que se generarían por arrastre o compactación de los residuos depositados durante décadas". Para solucionarlo, se considera necesaria "una caracterización físico-química de estos residuos, circunstancia que no consta en esta Fiscalía que haya sido realizada por parte de la Comisaría de Aguas en el seno del expediente en su día abierto".

Emasesa defiende que no hay contaminación

La Empresa Metropolitana de Aguas de Sevilla, en su inspección del 30 de diciembre, defiende que no observa "vertidos directos de aguas residuales al Guadaira, por lo que la posible contaminación procedente de las cuadras y escombreras ubicadas en la zona, de existir, llegaría hasta el río por contaminación difusa".

Tras tomar dos muestras, una aguas arriba y la otra aguas abajo de la parcela propiedad del Ayuntamiento de Sevilla en la zona objeto de la denuncia, este informe explica que "las concentraciones de los parámetros contaminantes en ambas muestras son prácticamente iguales, por lo que podemos afirmar que no se detecta contaminación en el río Guadaira en relación con los posibles vertidos difusos procedentes de la parcela municipal".