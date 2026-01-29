Más de 1.500 diseños con la mirada puesta en abril: arranca Simof, la cita imprescindible con la moda flamenca

La Semana Internacional de la Moda Flamenca (Simof) ha abierto este jueves sus puertas con una programación intensa que llenará de volantes y lunares los próximos cuatro días con propuestas de 120 firmas, más de 1.500 diseños y 52 desfiles repartidos en distintos espacios. La infanta Elena ha sido la encargada de inaugurar una nueva edición de esta cita impulsada desde hace 31 por Raquel Revuelta.

Bajo el lema Generación Simof, la organización quiere poner en valor el largo recorrido de una pasarela que cumple 31 años de historia. "Hay mujeres y hombres que han nacido con Simof y que hoy tienen 31 años, una generación completa. Pero también es un lema que habla de todas las generaciones que han hecho posible este camino", señalaba Raquel Revuelta, responsable de la Agencia Doble Erre e impulsora de Simof, durante la presentación de esta edición, celebrada hace unas semanas.

Esta edición ha acogido además los premios Flamenco en la piel, que reconocen la contribución a la difusión y proyección del flamenco desde distintos ámbitos. En 2026 los galardones recaerán en Radio Sevilla, Cristina Heeren, Carmen Avilés, Ágatha Ruiz de la Prada y Vanesa Martín.

"Imprescindible en el calendario económico y cultural de Sevilla"

Respecto a este evento, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que Simof es una cita "ya imprescindible en el calendario cultural y económico de la ciudad, que volverá a convertir a Sevilla en capital internacional de la moda flamenca".

"Simof es mucho más que moda; es industria, es empleo, es cultura y es proyección internacional para Sevilla", ha señalado Sanz, quien ha destacado que "hablamos de un evento que genera actividad económica, atrae visitantes de alto valor añadido y refuerza una imagen de ciudad vinculada a la creatividad, la artesanía y la excelencia".

El alcalde ha subrayado también el papel de Fibes como sede estratégica para grandes eventos y ha manifestado que "contar con un espacio como Fibes nos permite albergar citas de primer nivel como Simof, consolidando a Sevilla como ciudad preparada para acoger grandes congresos, ferias y eventos culturales de alcance internacional".

"Simof es marca Sevilla, es talento, es creatividad y es futuro y desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando eventos que generan riqueza, empleo y prestigio para nuestra ciudad", ha concluido Sanz.

Maestras artesanas de Andalucía

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha entregado este jueves la carta de Maestra Artesana a la diseñadora de moda flamenca María del Carmen Cruz Solís y a la bordadora María José Sánchez Espinar.

Este es el máximo reconocimiento que concede la Junta de Andalucía a aquellas personas artesanas en quienes concurran méritos extraordinarios relacionados con su experiencia profesional, el mantenimiento de un oficio o la promoción de su actividad comercial.

Blanco ha hecho entrega de estas distinciones en el transcurso de la Semana Internacional de la Moda Flamenca 2026, donde ha destacado que ambas artesanas "son ejemplo de cómo se puede mantener viva la esencia de nuestros oficios y, al mismo tiempo, seguir creciendo, aprendiendo y adaptándose a los nuevos tiempos".