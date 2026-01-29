El arzobispo de Sevilla sobre la regularización de migrantes: "Tenemos que abrir las puertas al necesitado"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se ha posicionado a favor de la regularización de migrantes que propone el Gobierno de España. "Nosotros como sociedad que acoge, desde el punto de vista cristiano tenemos que abrir las puertas al hermano necesitado que llega, con actitud de acogida", ha sentenciado el representante de la Archidiócesis de Sevilla, en #ElCorreopregunta después de la polémica política formada alrededor de la medida.

La directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, ha conversado sobre el papel de la Iglesia en nuestra ciudad y en España, la fe en tiempos de incertidumbre y otros temas de calado social. La entrevista, patrocinada por Bidafarma, se ha celebrado en la Fundación Cajasol de la mano y con el patrocinio de Bidafarma a las puertas de la Cuaresma y después de que la Iglesia se haya manifestado a favor de la regularización de inmigrantes.

La Iglesia Católica ha sido una de las principales entidades que se ha manifestado a favor de la regularización de las personas migrantes en nuestro país. De hecho, como el propio Saiz Meneses, ha recordado que hace ya dos años que la Iglesia pide una medida de estas características mediante la presentación de una iniciativa legislativa popular (ILP).

Contra Vox, propone la doctrina social de la Iglesia

El arzobispo de Sevilla ha subrayado que "tenemos capacidad" de acoger a todas las personas que llegan a nuestro país. En esta línea, si bien ha destacado la importancia de que las personas que llegan puedan integrarse en la sociedad española, ha animado a las administraciones, de toda índole, a "organizarse para regular los flujos migratorios, con el fin de evitar que los migrantes sean víctimas de las mafias".

La medida ha recibido numerosas críticas especialmente de los sectores más conservadores del arco parlamentario. Ante las preguntas sobre la postura de partidos políticos como Vox, que se han manifestado de forma clara contra esta situación en multitud de ocasiones, ha defendido que él está dispuesto a reunirse con todo el mundo, y que su actitud ha sorprendido incluso a los sindicalistas, que le han llegado a decir que parece uno de ellos.

"Hay que abrir las puertas a todo el que quiera venir a explicar sus ideas y debatir. Yo explicaré siempre el evangelio", ha señalado para sentenciar que "no hay que tener miedo a nadie". Después de confirmar que ha recibido a representantes de la formación política de extrema derecha en el Palacio del Arzobispado y ha asegurado que él siempre que habla con los distintos sectores, les plantea "la doctrina social de la Iglesia". "Yo no combato, yo propongo".