Las calçotadas llegan a Sevilla: este es el restaurante de la capital que se suma a esta famosa "fiesta campestre" catalana

La "fiesta campestre" por excelencia de Cataluña ya ha llegado a Sevilla: las calçotadas. Una de las citas gastronómicas más esperadas que se ha trasladado al casco antiguo de Sevilla, donde uno de sus restaurantes más emblemáticos celebrará, un año más, su propio homenaje al calçot a través de su menú especial.

Este negocio que trae de vuelta este "ritual" culinario es La Quinta Brasería, un establecimiento situado en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba perteneciente al conglomerado Catalina Grupo e instalado en una casa palacio de principios del siglo XIX que conserva su señorial e histórico encanto.

Es en este lugar donde se celebra desde el pasado 20 de enero hasta el próximo 7 de marzo las 'Calçotadas 2026', en las que sus comensales podrán disfrutar de esta deliciosa cebolleta dulce típica de Valls, en Tarragona, que La Quinta Brasería sirve a la brasa, en teja y acompañada de salsa romesco.

"No es solo gastronomía, es nuestra particular 'fiesta campestre': una experiencia donde el producto de temporada y la tradición se encuentran para que disfrutes", señalan desde este negocio, que ofrece esta degustación culinaria de martes a sábado.

El menú de la calçotada: calçots, carnes a la brasa y postres tradicionales

Para ello, pueden pedir tanto su calçot en teja para compartir, como el menú completo creado para ofrecer una experiencia única ambientada en esta fiesta catalana, en el que los comensales podrán probar diversos platos por 45 euros por persona.

Esta degustación arranca con un primer plato compuesto por una teja de calçots de Valls con salsa romesco. Tras esto, se disfrutará de dos primeros: un primer pase de butifarra, butifarra negra y mongetes con alioli, y un segundo de pollo de corral, costillas de cordero, patatas fritas, patatas al caliu y alcachofa a la brasa.

Finalmente, durante el postre se degustará una crema catalana quemada y un músico de frutos secos y moscatel.

Cómo reservar para disfrutar de las calçotadas en Sevilla antes de que terminen

Todo esto se puede acompañar con agua, refrescos, cervezas, café, vino tinto de Ribera del Duero o Rioja y vino blanco Rueda, todo ello incluido en el precio.

Pero, para poder disfrutar de esta experiencia que estará disponible hasta el 7 de marzo, será necesario realizar la reserva con antelación en su página web, el correo reservas@laquintabraseria.com o en el teléfono 954 60 00 16 e indicar si se va a degustar el menú completo o solo la teja.

"En nuestra cocina, una brasería con productos traídos directamente del agricultor y ganadero, la materia prima es la protagonista", señalan desde el negocio.

En su establecimiento, destacan durante todo el año sus carnes de raza y productos del mar con "un toque de brasas". "Aunque también hay platos de pasta, guisos y arroces", añaden.

Además, el restaurante ha animado a la población a disfrutar de sus calçotadas, que se podrán vivir únicamente de forma temporal: "Si aún no has venido nunca a vivir nuestras calçotadas, no dejes pasar la oportunidad. Vive una fiesta única en Sevilla".