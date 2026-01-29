Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

#ElCorreoPregunta con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses: un diálogo abierto sobre la Iglesia y la sociedad

La directora Isabel Morillo conversará sobre el papel de la Iglesia en tiempos de incertidumbre y su impacto en la sociedad española.

El Correo de Andalucía celebra este jueves una nueva edición de El Correo Pregunta, un espacio de diálogo abierto y público con protagonistas relevantes de nuestra sociedad. El formato se estrena este 2026 con la intervención del Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que en breve cumple cinco años en esta responsabilidad en la Iglesia y la Archidiócesis hispalense.

José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, en el palacio arzobispal de Sevilla ubicado en la plaza Virgen de los Reyes

José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, en el palacio arzobispal de Sevilla ubicado en la plaza Virgen de los Reyes / Manuel Olmedo / ECA

La directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, conversará sobre el papel de la Iglesia en nuestra ciudad y en España, la fe en tiempos de incertidumbre y otros temas de fuerte calado social. La entrevista se celebra en la sede de la Fundación Cajasol a las puertas de la Cuaresma y justo cuando la Iglesia española ha tomado la palabra a favor de la propuesta de regularización de inmigrantes del Gobierno de España.

Este acto cuenta con la participación y el patrocinio de Bidafarma, cooperativa farmacéutica, como ejemplo de compromiso empresarial con valores sociales. Su vocación de economía social, su enfoque hacia el bien común por encima de los beneficios, además de su compromiso con el territorio, serán ocasión e inspiración para reflexionar sobre la Doctrina Social de la Iglesia, en tiempos en los que la "economía con rostro humano" y la justicia social son, muchas veces, la excepción.

Las calçotadas llegan a Sevilla: este es el restaurante de la capital que se suma a esta famosa "fiesta campestre" catalana

#ElCorreoPregunta con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses: un diálogo abierto sobre la Iglesia y la sociedad

Las 240 viviendas públicas de la cárcel de Ranilla de Sevilla arrancan con la urbanización de una nueva calle pública junto al parque

La carretera de Sevilla con más daños por temporales: destrozos y socavones en la SE-20 a la espera de las obras

Monseñor Saiz en el funeral por las víctimas de los accidentes ferroviarios: «La Iglesia hoy quiere, ante todo, estar junto a los que lloran»

Un refugio para las víctimas: el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe consolida su atención a la violencia de género

