#ElCorreoPregunta con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses: un diálogo abierto sobre la Iglesia y la sociedad
La directora Isabel Morillo conversará sobre el papel de la Iglesia en tiempos de incertidumbre y su impacto en la sociedad española.
El Correo de Andalucía celebra este jueves una nueva edición de El Correo Pregunta, un espacio de diálogo abierto y público con protagonistas relevantes de nuestra sociedad. El formato se estrena este 2026 con la intervención del Arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, que en breve cumple cinco años en esta responsabilidad en la Iglesia y la Archidiócesis hispalense.
La directora de El Correo de Andalucía, Isabel Morillo, conversará sobre el papel de la Iglesia en nuestra ciudad y en España, la fe en tiempos de incertidumbre y otros temas de fuerte calado social. La entrevista se celebra en la sede de la Fundación Cajasol a las puertas de la Cuaresma y justo cuando la Iglesia española ha tomado la palabra a favor de la propuesta de regularización de inmigrantes del Gobierno de España.
Este acto cuenta con la participación y el patrocinio de Bidafarma, cooperativa farmacéutica, como ejemplo de compromiso empresarial con valores sociales. Su vocación de economía social, su enfoque hacia el bien común por encima de los beneficios, además de su compromiso con el territorio, serán ocasión e inspiración para reflexionar sobre la Doctrina Social de la Iglesia, en tiempos en los que la "economía con rostro humano" y la justicia social son, muchas veces, la excepción.
