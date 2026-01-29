Desalojos y gritos contra la privatización: los limpiadores de colegios llevan sus reivindicaciones al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla

Los limpiadores de colegios públicos han llevado sus reivindicaciones hasta el mismo Pleno del Ayuntamiento de Sevilla. Después de que José Luis Sanz anunciara la privatización de este servicio, varios sindicatos y plataformas han mostrado su rechazo con distintas protestas. La última, este mismo jueves, cuando algunos trabajadores han interrumpido la sesión de aprobación definitiva de los Presupuestos con pancartas y gritos de "La limpieza no se privatiza".

"El salón de plenos debe quedar desalojado ante la imposibilidad del uso de la palabra por parte del Gobierno. Todo el que venga de público o de invitado, debe desalojar", ha ordenado el presidente del Pleno y delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Una orden que ha sido ejecutada por los agentes de la Policía Local presentes en la sala, que han instado a los manifestantes a abandonar este espacio del Consistorio.

"Más empleo público, menos empresas privadas", recogía alguna de los carteles que han mostrado estos empleados municipales. "La limpieza no se privatiza" o "Lo público no se vende", han sido otras de las consignas escritas en sus pancartas. "Nos vamos a la calle, y no hay derecho. No tenéis vergüenza", ha gritado uno de los manifestantes. Unas proclamas a las que ha respondido el propio Alés pidiendo silencio y el desalojo.

Tras la orden dictada por el presidente del Pleno, solo se han quedado en el interior del salón Colón los periodistas que estaban cubriendo la sesión in situ. El resto de asistentes, incluidos los asesores de los partidos políticos, han tenido que abandonar la sala.