Los grandes embalses de Sevilla se encuentran ya al 100% de su capacidad tras tres días de borrasca Kristin: continúan los desembalses

Los embalses de Sevilla se encuentran ya al 98% tras tres días de precipitaciones por las borrascas Joseph y Kristin. Pese a los desembalses que se han venido realizando durante las últimas jornadas de manera controlada prácticamente todos se aproximan ya a su límite máximo. El martes se cerraron al 93% de su capacidad; el miércoles subió al 96,3% y este jueves la jornada ha arrancado en el 98%, según los datos de los que dispone Emasesa. Este jueves siguen los desembalses controlados en todos salvo en Zufre y Cala.

Los dos grandes embalses que abastecen a la red de Sevilla, Melonares y Zufre, se encuentran ya al 100% de su capacidad. Concretamente, en Zufre se han alcanzado los 175 hectómetros cúbicos y en Melonares los 185 hectómetros cúbicos. También se encuentra en esta situación, por segunda jornada consecutiva, el Gergal con 35 hectómetros cúbicos.

El resto de embalses que abastecen Sevilla se encuentran también casi al límite. Así la Minilla, con 57 hectómetros cúbicos; Cala con 51 hectómetros cúbicos y Aracena con 117,81 hectómetros cúbicos están rozando el 100% de almacenamiento en relación con su capacidad.

Esto significa que se ha producido en las últimas 24 horas una aportación neta aproximada en las últimas horas de 35 hectómetros cúbicos lo que supone el equivalente a casi cuatro meses de consumo de agua en Sevilla.

Así están los embalses de Sevilla

La red de embalses de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) contabiliza este martes agua acumulada que llega al 98% de su capacidad máxima. En total, el volumen embalsado es de 617,1 hm3. En comparación con cómo estaban hace un año en esta misma fecha, los embalses de la provincia de Sevilla tenían un llenado del 73,01%. En relación con el miércoles ha aumentado en 16 hectómetros cúbicos.

Según la CHG en la provincia de Sevilla se está desembalsando de prácticamente todos los embalses en los últimos días, algunos de ellos desde el viernes 16 con el objetivo de mantener los resguardos necesarios para laminar al máximo las avenidas que puedan registrarse en este período de lluvias.

Destaca El Gergal, situado en el término municipal de Guillena, con una capacidad máxima de 35,04 hectómetros cúbicos. Está en un volumen de embalsado de 35,04 hectómetros cúbicos. Es decir, al 100%.

El embalse de Melonares, situado entre los términos municipales de Castilblanco de los Arroyos y El Pedroso y dedicado exclusivamente al consumo humano, el más grande de la provincia con un máximo de 185,6 hectómetros cúbicos de capacidad que se encuentra actualmente al 100% de su capacidad, es decir, con un volumen de agua embalsada de 185,6 hm3 hectómetros cúbicos.

El de Zufre, con capacidad para 175,27 hm3 tiene un volumen de agua embalsada que representa el 100%. El de Aracena, con capacidad para 128,65 hm3 y un volumen de agua embalsada de 117,81 hm3, está al 91,6%.

Le sigue el embalse de la Minilla, con una capacidad máxima de 57,8 hectómetros cúbicos y un volumen embalsado de 52,07 hectómetros cúbicos, o sea el 90,1% de su capacidad.

Por último, el embalse de Cala, localizado en El Ronquillo, está al 87,1%, es decir con 51,21 hm3 de volumen embalsado de una capacidad máxima de 58,8 hm3.