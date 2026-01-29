Nivel rojo del Guadalquivir en Lora del Río con riesgo de desbordamiento: "Nos preocupa mucho qué es lo que está por venir"

El río Guadalquivir ha alcanzado el nivel rojo a su paso por Lora del Río, con un caudal que supera los umbrales habituales, lo que ha llevado al Ayuntamiento a mantener activado el plan territorial de emergencia en fase de preemergencia.

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, ha confirmado este jueves que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha elevado el nivel del río tras registrar una crecida significativa en las últimas horas.

Caudal y seguimiento constante

Según los datos disponibles, el caudal del Guadalquivir ha superado los 32 metros sobre el nivel del mar y se sitúa en torno a 1.500 metros cúbicos por segundo a su paso por el municipio. El alcalde ha señalado que los servicios municipales mantienen un seguimiento permanente para anticiparse a posibles escenarios derivados de la subida del río.

En este sentido, Enamorado ha explicado que el objetivo es adelantarse a los acontecimientos y reaccionar con rapidez si la situación evoluciona de forma desfavorable.

Sistemas de defensa activados

El Ayuntamiento mantiene activado el plan territorial de emergencia en preemergencia, una fase preventiva que permite coordinar recursos sin que exista aún afección directa a la población.

Los sistemas de defensa instalados han funcionado hasta el momento, especialmente en zonas sensibles como la urbanización Al Andalus, situada en una de las áreas más bajas del interior del municipio y que, por ahora, no se ha visto afectada por la crecida del río.

Preocupación por las lluvias previstas

"Creemos que puede estar la situación controlada sin tener una afección directa a los vecinos, pero desde luego nos preocupa mucho qué es lo que está por venir, principalmente para la semana próxima en la que se han anunciado bastantes lluvias en toda Andalucía", ha apuntado el alcalde.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y la precaución, insistiendo en la importancia de seguir las indicaciones de las autoridades y evitar comportamientos de riesgo en las proximidades del cauce.

Vigilancia en otros puntos de la provincia

La situación de vigilancia no se limita a Lora del Río. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha señalado que el río Genil-Judio, en el término municipal de Écija, también permanece en nivel rojo, aunque fuera del casco urbano, lo que reduce el riesgo directo para la población.

Además, Toscano ha confirmado que todos los pantanos de la provincia continúan desembalsando, dentro de un proceso regulado y ajustado a la situación real de la cuenca, con el objetivo de gestionar los niveles de agua y minimizar riesgos aguas abajo.

Cómo son los avisos hidrológicos

Las situaciones de aviso hidrológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están clasificadas en tres niveles con diferentes umbrales, que indican el riesgo y las medidas recomendadas para la seguridad. En primer lugar, el nivel amarillo, denominado "Seguimiento", señala situaciones potencialmente peligrosas, con un riesgo moderado para las actividades humanas en el cauce y las márgenes del río. Este nivel sugiere intensificar la vigilancia para prevenir accidentes. El nivel naranja, denominado "Vigilancia", indica que los niveles de agua o caudales han aumentado a niveles inusuales y se recomienda activar medidas de protección para la población y los bienes expuestos, ya que podría haber riesgo para las actividades humanas en las márgenes del cauce.

El nivel rojo, o "Desbordamiento", señala situaciones muy peligrosas, donde los niveles de agua o caudales exceden los umbrales peligrosos y pueden generar inundaciones, con riesgo de cortes en vías de comunicación importantes. Este nivel implica un riesgo significativo para la seguridad de las personas y los bienes en las zonas afectadas, por lo que se recomienda reforzar las medidas de protección y tomar precauciones adicionales ante el riesgo de desbordamientos.