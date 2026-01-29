Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una motorista resulta herida tras colisionar con un vehículo a la altura de la Torre del Oro

La Policía investiga en estos momentos los hechos que se han producido a las 16:50 junto al Cristina

Los servicios sanitarios atienden a la motorista herida

Los servicios sanitarios atienden a la motorista herida / M. G.

Victoria Flores

Victoria Flores

Sevilla

Una motorista ha resultado herida tras colisionar su vehículo con un coche en el Paseo de las Delicias a la altura de la Torre del Oro. Por el momento se desconocen los motivos que han provocado la colisión, pero la motorista ha tenido que ser trasladada en ambulancia. Testigos de los hechos han asegurado a este periódico que la herida se encontraba consciente después de la colisión y se aquejaba de la pierna.

Según han podido confirmar los servicios de Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el accidente se ha producido a las 16:50. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y Nacional y los servicios sanitarios, que han impedido el tráfico en el carril más cercano al edificio Cristina mientras han podido evacuar a la víctima de la colisión. Fuentes municipales detallan que la Policía investiga en estos momentos lo ocurrido.

Segunda muerte en accidente laboral en 24 horas en Sevilla: fallece un trabajador en Mairena del Aljarafe

Una motorista resulta herida tras colisionar con un vehículo a la altura de la Torre del Oro

Más de 1.500 diseños con la mirada puesta en abril: arranca Simof, la cita imprescindible con la moda flamenca

Fotogalería | #ElCorreoPregunta con el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses

Nivel rojo del Guadalquivir en Lora del Río con riesgo de desbordamiento: "Nos preocupa mucho qué es lo que está por venir"

El arzobispo de Sevilla defiende que "un empresario que genera riqueza y empleo", debe "compartir los beneficios"

La tractorada que cortará Sevilla ya tiene fecha: los agricultores tomarán la Plaza de España el 10 de febrero

La Archidiócesis de Sevilla, sobre la regularización de migrantes: "Tenemos que abrir las puertas al necesitado"

