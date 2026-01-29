Una motorista resulta herida tras colisionar con un vehículo a la altura de la Torre del Oro
La Policía investiga en estos momentos los hechos que se han producido a las 16:50 junto al Cristina
Una motorista ha resultado herida tras colisionar su vehículo con un coche en el Paseo de las Delicias a la altura de la Torre del Oro. Por el momento se desconocen los motivos que han provocado la colisión, pero la motorista ha tenido que ser trasladada en ambulancia. Testigos de los hechos han asegurado a este periódico que la herida se encontraba consciente después de la colisión y se aquejaba de la pierna.
Según han podido confirmar los servicios de Emergencias 112 a El Correo de Andalucía, el accidente se ha producido a las 16:50. Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de la Policía Local y Nacional y los servicios sanitarios, que han impedido el tráfico en el carril más cercano al edificio Cristina mientras han podido evacuar a la víctima de la colisión. Fuentes municipales detallan que la Policía investiga en estos momentos lo ocurrido.
