Nuevos vecinos de VPO llegan a Palmas Altas: Metrovacesa entrega 70 pisos con piscina en Isla Natura

Nuevos residentes de VPO llegan al nuevo barrio de Palmas Altas -junto al Guadaíra y a la Ciudad de la Justicia en un terreno de 67 hectáreas- de la mano de Metrovacesa, que ha completado la construcción de Sierra Nevada, una promoción de 70 viviendas protegidas de precio limitado situada en Isla Natura. La promoción, que ha registrado una comercialización del 100%, ha supuesto una inversión total de 33,9 millones de euros y está destinada a familias que cumplen los requisitos establecidos por la administración pública dentro del Plan VIVE en Andalucía.

Esta entrega se suma a la realizada el pasado mes de septiembre a través de la promoción Sierra Morena, que sumaba 68 pisos de VPO también incluidos en el Plan VIVE. “Con Sierra Nevada reafirmamos nuestro compromiso con facilitar el acceso a la vivienda a través de promociones que combinan accesibilidad, calidad y diseño. Este desarrollo demuestra que la vivienda protegida puede ofrecer estándares elevados tanto en arquitectura como en su entorno residencial”, ha señalado Emilio Jiménez Nuñez, gerente de Promociones de Andalucía Occidental en Metrovacesa.

Zonas comunes y piscina

Las viviendas, de 2, 3 y 4 dormitorios, han sido diseñadas con estancias amplias, ventilación cruzada y distribuciones funcionales orientadas al confort. Todas se entregan con plaza de garaje y trastero incluidos. El residencial incorpora zonas comunes ajardinadas, piscina comunitaria y espacios destinados a favorecer la convivencia entre residentes. El proyecto mantiene los criterios de sostenibilidad y eficiencia que Metrovacesa aplica en su obra nueva.

La promoción se integra en el futuro barrio de Isla Natura, un ámbito residencial de más de 67 hectáreas, situado en Palmas Altas, al sur de Los Bermejales. Este nuevo barrio sostenible está diseñado con más de 180.000 metros cuadrados de parques y jardines, la plantación de más de 4.200 árboles, espacios educativos, deportivos y sociales, infraestructuras orientadas a la movilidad activa y una planificación urbana centrada en la eficiencia energética y el respeto al entorno. Además, forma parte del cinturón verde que conectará el sur de la ciudad con nuevas áreas de expansión y una red de carriles bici enlazada con el resto de Sevilla.

Sierra Nevada se integra en el plan de transformación urbana de Isla Natura, donde Metrovacesa impulsa más de 20 promociones residenciales que combinan vivienda libre y vivienda protegida. En 2025, la compañía ya ha entregado Teide, Himalaya y Navacerrada y en los próximos meses incorporará al barrio las promociones Tíber, K2 y Sierra de Cazorla, reforzando así el avance de este nuevo entorno residencial moderno, sostenible y bien conectado.

Tragedia en el nuevo barrio

Este miércoles, el nuevo barrio ha vivido una tragedia con el fallecimiento de un trabajador al caerle encima una placa en una obra. El suceso ha tenido lugar en la construcción de una promoción de VPO impulsada por Emvisesa y ejecutada por una adjudicataria en el nuevo barrio Palmas Altas. Este trágico accidente laboral ocurrió sobre las 12:55, durante una mañana marcada por el paso de la borrasca Kristin.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el trabajador pertenecía a la empresa adjudicataria de una nueva promoción de viviendas VPO impulsada por Emvisesa en Palmas Altas. Por el momento se investigan las causas que rodean a este suceso, aunque desde esta compañía municipal señalan que se han puesto "a disposición de la Inspección de Trabajo para lo que pueda necesitar".