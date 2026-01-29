La carretera de Sevilla con más daños por temporales: destrozos y socavones en la SE-20 a la espera de las obras

La SE‑20, conocida también como Ronda Norte o Ronda Supernorte, es una de las vías principales de Sevilla. Pero a la vez, pese al importante tráfico de vehículos, también es de las más deterioradas. Acumula baches, fisuras, socavones y problemas de drenaje. Un mal estado generalizado en sus 10,3 kilómetros, en ambos sentidos. Así lleva durante décadas, a la espera de unas obras que se adjudicaron en noviembre tras tener que hacer una segunda licitación por problemas con la primera empresa elegida, lo que también demoró su rehabilitación.

La llegada de un nuevo tren de borrascas (Ingrid, Joseph, Kristin) provocó este martes nuevos cortes en esta vía urbana fundamental por su recorrido, bordeando la ciudad y conectando con la A‑4 (Madrid/Córdoba), la Isla de la Cartuja y otros accesos importantes de la capital. Estas afecciones al tráfico, que continúan aún de manera parcial, con corte total entre Estadio de la Cartuja y acceso a San Jerónimo y desvíos en el resto, han activado de nuevo el botón de alarma sobre la urgencia de su rehabilitación, porque cada vez que hay un temporal fuerte obliga a numerosos vehículos a tener que tomar desvíos o sufrir atascos, o incluso pinchazos.

Estos trabajos de reurbanización y mejora de la SE-20 llegarán previsiblemente la semana que viene. Es el cálculo que hacía este miércoles el alcalde, José Luis Sanz, al ser preguntado por los medios de comunicación. "La obra de reurbanización y ajardinamiento está adjudicada por un importe de más de 6 millones, pero estábamos esperando a que deje de llover, porque no se puede reurbanizar ni asfaltar con estas temperaturas ni con tanto agua, debido a que el agua destroza el asfalto", explicaba el primer edil popular.

"Desgraciadamente se sigue deteriorando", asumía Sanz, "a la espera de que pare de llover, seguramente la semana que viene, para poder acometer no solo un parcheo que se viene haciendo a diario, sino la obra de urbanización que necesita la SE-20". Los trabajos incluyen el reasfaltado completo del firme, mejoras de drenaje para evitar acumulaciones de agua, refuerzo de arcenes y medianas, o la instalación de iluminación moderna para aumentar la seguridad vial.

La SE-20 cortada al tráfico por los daños de la borrasca Claudia / Emergencias Sevilla

La propia Gerencia de Urbanismo reconocía abiertamente tras la adjudicación que el firme de la calzada presenta un mal estado generalizado, con numerosas fisuras y cuarteamientos por la intensa circulación de vehículos pesados y del propio envejecimiento de las mezclas. En varios tramos el deterioro afecta incluso a la capa intermedia del pavimento, con roderas, fisuras transversales y longitudinales y, varios deslizamientos.

Esta situación, agravada por el temporal, llevó a la Policía Local de Sevilla a decretar el cierre total de la SE-20, que luego pasó a parcial, en los dos sentidos por el mal estado de la carretera, como confirmaron fuentes municipales a El Correo de Andalucía. Los grandes socavones, la acumulación de agua y los baches visibles, las causas.

Este corte es el segundo que se produce en los últimos dos meses. A mediados de noviembre la borrasca Claudia ya obligó a cerrar la SE-20. Según explicó el alcalde, José Luis Sanz, se debió a los socavones que había por las lluvias de entonces con "tramos impracticables", y criticó que llevaba desde 2022 "sin un euro en mantenimiento". Sanz llegó a anunciar que las obras arrancarían ese mismo mes de noviembre. También hubo en diciembre por obras del carril bici.

La rehabilitación de la SE-20, lista en verano

De cumplirse la previsión del alcalde, la semana que viene arrancarán los cuatro meses de plazo que tiene la rehabilitación del firme. Por tanto, estaría lista en torno a junio, unos meses más tarde del plan inicial con la adjudicación actual firmada en noviembre, que situaba la finalización de las obras en primavera y ahora podría aproximarse más al verano.

Realmente, todo se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento de Sevilla firmaron el acta de cesión al Consistorio de los más de 10 kilómetros de SE-20 conforme al convenio del 13 de marzo de 2023. Un año después, en septiembre de 2024, se produce la primera de las licitaciones, en la que Obras Públicas y Regadíos S.A fue la empresa elegida como adjudicataria, por un importe de adjudicación de 4.820.640,00 euros (IVA incluido).

Sin embargo, según el expediente de la Gerencia de Urbanismo consultado por este periódico, su gerente, Fernando Vázquez, mediante una resolución del 26 de mayo de 2025, inició el procedimiento de resolución del contrato "por causa imputable al contratista prevista". Realmente, Obras Públicas y Regadíos, S.A. entró en concurso de acreedores y no podía asumir estos trabajos de reforma tras aparecer en las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso Koldo.

Finalmente, en junio, el Ayuntamiento volvió a licitar la obra, que se adjudicó en noviembre a la constructora Martín Casillas por 5,8 millones de euros (IVA incluido) frente a los 6.345.568 euros de presupuesto base de la licitación.

Complementariamente, existe un contrato estatal independiente para la reforma del enlace entre la SE‑20 y la autovía A‑4, adjudicado en marzo de 2024 por 26,3 millones de euros a la empresa Lantania S.A.U., con un plazo de ejecución de 24 meses. Este podría acabar a mediados de 2026, ya que empezó en septiembre de ese año.

Las causas del deterioro de la SE-20

Históricamente, la SE-20 fue construida para facilitar accesos a la Expo’92 y como conexión rápida entre aeropuerto y La Cartuja, pero no estaba diseñada como una circunvalación moderna de alta capacidad. Para la Gerencia de Urbanismo, además de esta razón, las causas del fuerte deterioro de la SE-20 son diversas:

Déficit de conservación de la carretera que, antes de su cesión al Ayuntamiento, ya hubiera requerido una actuación de rehabilitación integral.

que, antes de su cesión al Ayuntamiento, ya hubiera requerido una actuación de rehabilitación integral. Acoge en la actualidad una intensidad de tráfico y un volumen de tráfico pesado muy relevante a causa de la falta de cierre norte de la autovía de circunvalación SE-40, llamada a canalizar los tráficos de vehículos pesados desde la A-4 hacia la A-66 y la A-49.

a causa de la falta de cierre norte de la autovía de circunvalación SE-40, llamada a canalizar los tráficos de vehículos pesados desde la A-4 hacia la A-66 y la A-49. Inundaciones periódicas debido a la falta de capacidad puntual del cauce del arroyo Tamarguillo que discurre de forma paralela a esta ronda.

La situación de la SE-20 la sufren vehículos que se desplacen entre los barrios del norte y puntos de ocio o trabajo en la capital, camionetas y furgonetas de transporte comercial que circulan entre la A-4 y la zona norte, o aquellos que circulan habitualmente entre el aeropuerto y La Cartuja, desde turistas hasta trabajadores. Todos ellos están acostumbrados a retenciones, desvíos, atascos y otras complicaciones. Con estas obras, se ganará en reducción de daños, más seguridad y menos intervenciones urgentes cada vez que llueva fuertemente.