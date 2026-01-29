El primer 'cohousing' llega a Entrenúcleos: las 480 viviendas de alquiler se entregarán en 2027

Entrenúcleos, el desarrollo inmobiliario que se levanta en Dos Hermanas y donde hay proyectadas unas 20.000 casas y en el que vivirán alrededor de 60.000 residentes, se apunta a cohousing con un proyecto de 480 viviendas protegidas en régimen de alquiler asequible que se entregarán en 2027.

El nuevo barrio, que ya es el más caro del área metropolitana de Sevilla después de que el precio de la vivienda haya subido un 18% en un año, contará así con una propuesta de alquiler asequible que permitirá el acceso a un nuevo hogar a los interesados en mudarse a este conjunto residencial.

No en vano, el último informe de la inmobiliaria Inmoselo revela que los precios de sus viviendas ya superan los de algunos de los municipios más caros de la provincia, como puede ser Tomares. Si antes era relativamente fácil adquirir un piso por 150.000 o 160.000 euros, esas cifras quedan ya muy atrás para los nuevos compradores del barrio. El metro cuadrado alcanza ya los 2.257 euros.

Una ayuda de más de 14 millones de la Junta

En este contexto, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado las obras de construcción de esta nueva promoción, que se encuentran al 20% y que cuentan con una ayuda de 14,1 millones de euros del programa de subvenciones del Parque de Vivienda en Alquiler de la Junta de Andalucía, financiadas por el Plan Vive en Andalucía y el plan estatal de vivienda.

Díaz, que ha visitado las obras junto al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez; y el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que esta promoción encarna “la hoja de ruta que se marcó el presidente Juanma Moreno desde 2019 en materia de vivienda: colaborar con ayuntamientos y con el sector privado para poner en el mercado más vivienda asequible”.

Obras ya iniciadas

Durante su intervención, ha explicado que esta promoción, que promueve BTR Híspalis, se inició en septiembre y la previsión es que se pueda entregar en 2027. La consejera ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada en materia de vivienda y “lo fundamental que es dar pasos seguros y coordinados entre todos para avanzar en un modelo sólido de vivienda protegida”.

Igualmente, ha valorado positivamente la próxima adhesión del Ayuntamiento de Dos Hermanas al decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda. “Es una herramienta absolutamente útil para los ayuntamientos, que permite, entre otras medidas, cambiar el uso del suelo para construir más vivienda protegida”, ha afirmado, recordando que más de 80 municipios andaluces ya se han sumado a este decreto, que representan a una población de cinco millones de andaluces.

La consejera de Fomento junto al alcalde de Dos Hermanas, durante la visita las obras. / Gogo Lobato / Europa Press

"La actuación es un ejemplo claro de colaboración público-privada, un modelo por el que apuesta el Gobierno andaluz para acelerar la puesta a disposición de viviendas protegidas en alquiler. En este caso, se están construyendo 480 viviendas destinadas al alquiler asequible en régimen de cohousing, con una tipología variada y zonas comunes que fomentan la convivencia, el uso compartido de espacios y una forma de habitar adaptada a las nuevas necesidades sociales", ha detallado la Junta en una nota de prensa.

Detalles de la promoción

BTR Híspalis se ha acogido para la construcción de este desarrollo residencial a la segunda línea de ayudas del programa de la Junta a promotores, que supone una subvención de 420 euros por metro cuadrado de superficie útil privativa de la unidad habitacional o vivienda y de estancias comunes de interrelación, con fondos del Plan Vive En Andalucía 2020-2030 y del Plan Estatal de Vivienda, autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de julio.

Estas viviendas se construirán sobre una superficie de 33.695 metros cuadrados situada en la parcela 16 (BPM10) de la U-2 de Entrenúcleos. La mayoría de las viviendas serán de dos habitaciones, aunque también habrá de uno, tres y cuatro dormitorios.

El proyecto presentado incluía una zona central ajardinada de esparcimiento accesible, además de tres grandes espacios comunitarios para gimnasio, zona de proyección audiovisual y zona comunitaria de interrelación, con lo que cumple con los requisitos de este programa de ayudas de la Junta de Andalucía.