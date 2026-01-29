Las 240 viviendas públicas de la cárcel de Ranilla de Sevilla arrancan con la urbanización de una nueva calle pública junto al parque

El proyecto de la empresa pública estatal Casa 47 para construir dos bloques con 240 viviendas en dos parcelas ubicadas junto al Parque de Ranilla arranca esta semana con su primera fase. La entidad dependiente del Ministerio de Vivienda licita esta semana la redacción de un proyecto de urbanización para habilitar una nueva calle pública como prolongación de la actual Leonardo de Figueroa. Se trata de unas obras que se quieren iniciar este mismo año y que son imprescindible para la posterior ejecución de los dos edificios residenciales.

El Ministerio adquirió en octubre de 2025 dos parcelas de 5.500 metros cuadrados que pertenecían aún a Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del Interior) y que llevan años usándose como aparcamiento en superficie. En ellas se quieren construir 240 pisos públicos en alquiler asequible dentro del plan promovido por el Ministerio para ampliar el parque público en los próximos años.

"Estamos intentando acelerar todo lo posible los proyectos. Por eso, en la cárcel de Ranilla vamos a licitar ya la redacción de las obras de urbanización que quedan pendientes para poder disponer del espacio en condiciones y poder edificar", explica a este periódico la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias. Esta calle genera un nuevo espacio público junto al parque y el edificio del Pabellón de Ingresos que frente a las nuevas viviendas. Esta zona ahora mismo estaba cerrada y asociada a las dos grandes parcelas que están en uso como aparcamiento.

El objetivo es que una vez que se culminen estos trabajos, o incluso de forma simultánea, se pueda iniciar la construcción de los dos nuevos bloques de viviendas en alquiler asequible. Aún no hay plazos definidos pero Casa 47 quiere acelerar los trámites para que arranquen este mismo año.

Transformación de Ranilla

Estos proyectos residenciales completarán la transformación experimentada por los suelos de la antigua cárcel de Ranilla durante las últimas décadas. En ellos, se han ejecutado una nueva comisaría de Policía Local, el centro cívico Soto, Saborido y Acosta y el gran Parque de Ranilla. Está, además, en marcha la rehabilitación del antiguo Pabellón de Ingresos para su recuperación como centro andaluz de memoria histórica.

Este proyecto, con 240 viviendas públicas es el segundo más grande que se va a ejecutar en España en suelos que fueron cárceles y que hasta ahora pertenecían al Ministerio del Interior. En total, serán 1.332 pisos repartidos por ocho provincias españolas de las cuales 414 están ubicadas en Andalucía: las citadas 240 de Ranilla y 174 en la antigua cárcel de Córdoba.

Pendiente del plan estatal de vivienda

El proyecto de Ranilla es uno de los tres de envergadura que ejecutará de forma directa el Ministerio en Sevilla. El primero, y más avanzado, es la operación diseñada en Regimiento de Artillería, con 948 viviendas a precios asequibles en unos suelos ubicados frente a Bermejales. Las obras se encuentran ya en marcha y esta misma semana se ha licitado la redacción de los primeros proyectos de bloques de pisos para que puedan empezar las obras antes de final de año.

En segundo lugar, el gran proyecto de construcción de viviendas y reurbanización de Hytasa: casi 300 viviendas en los terrenos de las naves ubicadas entre el Cerro del Águila y la avenida de la Paz. Se trata de unos terrenos de titularidad estatal que llevan 28 años vacíos y pertenecen a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa). Pero ya han sido traspasados a la empresa Casa 47.