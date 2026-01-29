Segunda muerte en accidente laboral en 48 horas en Sevilla: fallece un trabajador en Mairena del Aljarafe

Un trabajador ha fallecido este jueves tras sufrir una caída en altura en el parque empresarial PISA, en el término municipal de Mairena del Aljarafe, según confirman fuentes cercanas a los hechos. Con esta ya son dos las víctimas mortales en el tajo en la provincia de Sevilla en solo 48 horas, después de que este miércoles un joven de 22 años perdiera la vida en una obra promovida Emvisesa en el barrio de Palmas Altas.

El Servicio de Emergencias 112 recibió un aviso este jueves a las 13:35 que alertaba de un varón precipitado en la calle Cuatro de Mairena del Aljarafe, tal como detallan desde este organismo. Hasta allí se desplazaron efectivos sanitarios, de la Policía Local y Nacional y Bomberos. Según confirman fuentes cercanas a los hechos, el trabajador murió finalmente a consecuencia de una caída en altura.

Noticias relacionadas

Se trata del segundo fallecimiento que se registra en la provincia de Sevilla en dos días marcados por el paso de la borrasca Kristin. El miércoles de hecho falleció un trabajador que pertenecía a la empresa adjudicataria de una nueva promoción de viviendas VPO impulsada por Emvisesa en Palmas Altas. Por el momento se investigan las causas que rodean a este suceso, aunque desde esta compañía municipal señalan que se han puesto "a disposición de la Inspección de Trabajo para lo que pueda necesitar".