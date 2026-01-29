La tractorada que cortará Sevilla ya tiene fecha: los agricultores tomarán la Plaza de España el 10 de febrero

Asaja-Sevilla, Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla, COAG Sevilla y UPA Sevilla habían convocado para este 29 de enero a los agricultores de la provincia a participar en el “SuperJueves del campo”, una gran protesta también prevista en otros puntos de España y que quería ser un clamor contra la política agraria europea. Sin embargo, la activación del nivel 1 del Plan Municipal de Emergencias de Sevilla por las inclemencias meteorológicas truncó la gran tractorada procedente de distintos puntos de la provincia que tenía previsto culminar en la Plaza de España, aunque ya tiene nueva fecha: el 10 de febrero.

Así lo han anunciado las organizaciones convocantes en una nota de prensa conjunta, en la que han señalado que esta nueva fecha coincidirá con el debate en la Comisión de Comercio del Parlamento Europeo de la Cláusula bilateral de salvaguardia del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Interino de Comercio UE-Mercosur para los productos agrícolas.

"Tal como han manifestado todas las organizaciones convocantes, esta cláusula de salvaguarda, que ya han manifestado que no cumplirán los países de Mercosur, no supone ninguna garantía para el sector mientras no se realicen inspecciones paralelas en los países de origen de las mercancías y no se cuente con una autoridad europea independiente de control en los puertos europeos. Por lo que el campo andaluz mantiene su rechazo a este acuerdo tan lesivo para nuestras producciones", han subrayado las organizaciones agrarias.

Principales reivindicaciones

Con estas protestas, los agricultores quieren poner en el foco algunas cuestiones decididas en el seno de la Unión Europea que entienden que les perjudica de lleno. Así, destacan el rechazo de Mercosur y de todos los acuerdos comerciales desequilibrados en los que el campo es sólo moneda de cambio, así como la oposición a la desaparición de la PAC y de los recortes para agricultores y ganaderos.

Soluciones urgentes y definitivas ante la falta de mano de obra en el campo, medidas compensatorias ante el desmesurado incremento de los costes de producción o la simplificación real y efectiva de la burocracia "que asfixia" a sus explotaciones, son otros de los motivos de la gran manifestación, que preveía caravanas de tractores a las 8:00 horas desde Isla Mayor (Sede de la Federación de Arroceros), Alcalá del Río (Cooperativa de Productores del Campo) Carmona (Polígono industrial El Pilero) y Los Palacios y Villafranca (Recinto ferial).

Recorrido de las tractoradas

Los tractores partirán desde varios puntos clave de la provincia a las 08:00 horas, con caravanas que saldrán desde Isla Mayor, Alcalá del Río, Carmona y Los Palacios y Villafranca, y en esta convocatoria se incorpora además otra desde Salteras, lo que afectará el tráfico en las principales rutas hacia la capital. Estos son los puntos exactos y las carreteras afectadas:

Isla Mayor. La tractorada comenzará en la Federación de Arroceros de Sevilla. Su ruta hasta Sevilla será por la Avda. de Carlos III (donde se reunirán con las caravanas de Carmona y Alcalá del Río), Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros, Avda. de Rodríguez de Casso.

Alcalá del Río. La tractorada comenzará en la Cooperativa Productores del Campo (Alcalá del Río) y afectará la A-66. Su entrada en Sevilla lo hará por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo hasta SE-20, Avda. Carlos III (se reunirán con los recorridos 2 y 3) y desde ahí irán por Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, Puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Recinto Ferial de Los Palacios y Villafranca: su recorrido hasta Sevilla será por la N-IV por Bellavista, Avenida de La Palmera, Glorieta Marineros y Avda. Rodríguez de Casso, Avenida de Isabel La Católica y Plaza de España.

Polígono Industrial El Pilero (Carmona): su recorrido afectará completamente la A-4 para llegar hasta Sevilla. Su entrada en Sevilla lo harán por Avda. de Medina Galnares, Glorieta de los Ferroviarios, Avda de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Puente del Alamillo, SE-20 hasta la Avda. de Carlos III (se reunirá con Isla Mayor y Alcalá del Río) y ahí seguirán por la Glorieta José Moya Sanabria, Avda. Expo 92, puente del Cristo de la Expiración, calle Arjona, Paseo de Cristóbal Colón, Paseo de las Delicias, Glorieta de los Marineros y Avda. de Rodríguez de Casso.

Los tractores que llegan a Sevilla por los recorridos de Isla Mayor, Carmona y Alcalá del Río se concentrarán todos en el Charco de la Pava antes de acceder en caravana a la ciudad.